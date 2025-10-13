Presidente del BCIE destaca rol del Banco como catalizador de inversión ante socios de CEAPI

BCIE y CEAPI fortalecen alianzas para impulsar el desarrollo y la inversión en Iberoamérica

• Ante una destacada delegación de empresarios, la presidenta del BCIE y la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, reafirmaron el compromiso de consolidar alianzas estratégicas entre España e Iberoamérica.

(13/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) organizó en Madrid un destacado encuentro empresarial que estuvo presidido por Gisela Sánchez, presidente ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El evento, moderado por la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, reunió a una importante delegación de empresarios iberoamericanos.

Gisela Sánchez aprovechó la ocasión para exponer la visión estratégica del BCIE para los próximos años, resaltando los principales logros alcanzados en 2025. La presidente ejecutiva reafirmó el papel del Banco como un facilitador clave de proyectos con alto impacto económico, social y ambiental, orientados a generar oportunidades que contribuyen directamente a elevar la calidad de vida de las personas.

El BCIE como Motor de Integración y Desarrollo

Sánchez enfatizó la posición de la institución como un motor de transformación positiva para la región. “El BCIE, como motor de la transformación positiva, ofrece soluciones financieras innovadoras que impulsan la integración y el desarrollo sostenible en nuestros países miembros”, afirmó la ejecutiva.

Además, la presidenta del BCIE destacó el compromiso del Banco con la colaboración intersectorial: “Nuestro objetivo es trabajar junto al sector privado para promover crecimiento económico, empleo y bienestar en la región, consolidando alianzas estratégicas con España y otros socios internacionales.”

El Rol Clave de CEAPI en la Inversión

Por su parte, Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, subrayó la relevancia estratégica del BCIE en el panorama inversor. Vilanova calificó al BCIE como “un banco multilateral clave para fortalecer las relaciones económicas entre España e Iberoamérica”.

Según la presidenta de CEAPI, la labor conjunta de ambas organizaciones se centra en el fomento de la inversión: “Nuestra tarea conjunta es incentivar a los inversores y abrir puertas a nuevos negocios en la región iberoamericana”.

Durante el encuentro, los asistentes participaron en un intercambio de ideas productivo centrado en mejorar las relaciones inversoras entre los países de Iberoamérica. Con esta actividad, CEAPI reafirma su compromiso de impulsar espacios de colaboración y encuentro que refuercen la competitividad y la confianza en el futuro económico compartido de la región.

Foto: (De izq. a dcha.) David Gutierrez Swanson, Gisela Sánchez y Núria Vilanova