Convocatoria del BCIE ofrece becas dirigidas a periodistas para taller regional en Costa Rica

El Banco Centroamericano de Integración Económica otorgará 18 becas completas para capacitar a profesionales de la comunicación en materia de rendición de cuentas, transparencia y gobierno abierto.
Sector comunicación recibirá becas dirigidas a periodistas por parte del BCIE y la CEPAL
• En el marco de su primer encuentro regional sobre innovación y transparencia, el BCIE seleccionará a comunicadores de sus países socios para un taller especializado coorganizado junto a la CEPAL.
(12/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció la apertura de una convocatoria para 18 becas dirigidas a periodistas y comunicadores pertenecientes a sus países socios. El objetivo de este beneficio es permitir la participación de los profesionales en el «Taller de Transparencia y Gobierno Abierto para el Desarrollo», una actividad coorganizada junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El taller se llevará a cabo los días 25 y 26 de septiembre de 2026 en San José, Costa Rica, con el propósito definido de fortalecer las capacidades técnicas en materia de transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto.
Esta iniciativa educativa se desarrollará en el contexto del lanzamiento del evento «Transparencia como motor de desarrollo: Primer Encuentro regional del BCIE sobre innovación, transparencia y rendición de cuentas«, programado del 23 al 26 de septiembre de 2026 en territorio costarricense. Dicho encuentro constituye una iniciativa estratégica de alcance regional orientada a acelerar la transformación institucional, robustecer la transparencia y consolidar una rendición de cuentas que se centre en el ciudadano como base para el desarrollo sostenible.
Compromiso con la política de acceso a la información
La Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, señaló que el taller para periodistas se enmarca directamente en la implementación de la Política de Acceso a la Información de la entidad y en su Plan de Relacionamiento. De acuerdo con la alta ejecutiva, estos instrumentos orientan el compromiso de la institución con la apertura, la transparencia y el intercambio de conocimiento especializado. A través de este programa, la institución financiera busca contribuir de manera directa al fortalecimiento del periodismo de la región, entendiéndolo como una herramienta esencial para traducir datos, políticas públicas y compromisos de desarrollo en información comprensible y de relevancia para toda la ciudadanía.
Contenidos del taller y cobertura de los beneficios
Los contenidos programáticos del taller abordarán temáticas fundamentales para el ejercicio informativo, tales como la transparencia y el acceso a la información pública, los principios rectores del gobierno abierto, el manejo de datos abiertos, así como el rol que desempeñan el periodismo y la comunicación en los procesos de rendición de cuentas. La metodología de formación combinará sesiones de carácter conceptual con ejercicios prácticos y espacios dedicados al intercambio de experiencias regionales.
Criterios de selección y logística
Las becas completas otorgadas por la institución financiera cubrirán los siguientes costos para los profesionales seleccionados:
• Pasajes aéreos de ida y vuelta desde el país de origen del becario hacia la sede en Costa Rica.
• Alojamiento correspondiente a los días de duración del taller.
Para el proceso de selección de los participantes, el comité evaluador tomará en consideración criterios técnicos específicos como la experiencia profesional relevante en el área, la diversidad geográfica de los postulantes, la equidad de género y una representación regional debidamente equilibrada entre los países socios.
Para formar parte de esta convocatoria, la institución invita a los interesados a revisar detalladamente los términos de referencia y a completar el formulario de inscripción correspondiente a través del enlace oficial facilitado por la organización. Con la puesta en marcha de esta convocatoria, el BCIE reafirma su liderazgo en la promoción de la transparencia y la apertura regional, consolidando alianzas estratégicas con instituciones de referencia y generando impactos concretos en el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo sostenible de la región.
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