Demanda récord de inversionistas respalda nuevo bono global del BCIE

El BCIE logra emisión histórica de bono social por 2,000 millones de dólares

• La institución financiera regional alcanzó condiciones competitivas en su regreso al mercado global benchmark, fortalecida por la mejora en sus calificaciones de riesgo.

(15/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Tegucigalpa, Honduras.- El BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) concretó un nuevo récord institucional al fijar el precio de un Bono Global Benchmark Social por 2,000 millones de dólares. La operación, pactada a un plazo de tres años con un cupón fijo del 3.75%, representa la mayor transacción ejecutada por el organismo en los mercados de capitales, consolidando su retorno al escenario financiero global bajo el formato 144A/Reg S.

Desempeño financiero y calificaciones de riesgo

Este logro financiero se alinea con un plan de fondeo diseñado para el crecimiento orgánico de la hoja de balance de la institución. El posicionamiento del banco como emisor recurrente se ha visto fortalecido por una mejora significativa en su perfil crediticio. Tras seis años sin variaciones, las calificaciones de riesgo del organismo ascendieron a «AA+» con las agencias S&P y JCR, mientras que Moody’s mantiene una perspectiva positiva en su calificación «Aa3».

Demanda excepcional de la comunidad internacional

La transacción generó un interés masivo entre los inversionistas internacionales, alcanzando un libro de órdenes superior a los 9,300 millones de dólares, lo que equivale a 4.7 veces el monto emitido. En el proceso participaron más de 130 inversionistas de cinco continentes, incluyendo 35 cuentas nuevas compuestas por bancos centrales, instituciones oficiales, multilaterales y gestores de activos de alto nivel.

Este respaldo permitió al banco obtener condiciones competitivas, logrando una compresión de precios desde los niveles iniciales de MS+57pbs hasta cerrar en MS+49pbs al momento del lanzamiento. Según se informó, estos niveles resultaron incluso más favorables que los observados en el mercado secundario para emisiones similares.

Impacto social y estrategia institucional

En el marco de su Estrategia Institucional 2025–2029, esta operación se posiciona como el mayor bono social emitido por un Banco Multilateral de Desarrollo en América Latina. Los fondos captados serán canalizados hacia proyectos de educación, salud, desarrollo social y conectividad, cumpliendo con el Marco de Bonos Sostenibles de la entidad.

La Presidente Ejecutiva de la institución, Gisela Sánchez, señaló que este retorno histórico confirma la efectividad de la renovada estrategia financiera y la optimización del perfil crediticio del banco. Sánchez destacó que las condiciones alcanzadas permiten trasladar eficiencias a los países miembros mediante tasas de interés más bajas, impulsando el desarrollo sostenible de la región.

