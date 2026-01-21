BCIE logra emisión récord de 500 millones de libras esterlinas en el mercado del Reino Unido

Bono sostenible de la BCIE alcanza demanda histórica de 8.7 veces el monto emitido

• Gracias a su alta calificación crediticia, la BCIE optimizó sus costos de financiamiento en el mercado británico para destinar recursos a proyectos sociales, verdes y azules en Centroamérica.

(20/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) reafirmó su sólida posición en los mercados de capitales internacionales al fijar el precio de un nuevo bono benchmark sostenible por un monto de 500 millones de libras esterlinas (GBP). La operación, con un plazo de vencimiento a tres años, representa un hito para la institución en el mercado del Reino Unido, reflejando el interés de los inversionistas globales por instrumentos de alta calidad crediticia.

Demanda récord y optimización de costos

La emisión, estructurada bajo el formato Reg S, recibió una respuesta excepcional del mercado con un libro de órdenes que superó los GBP 4,380 millones de libras esterlinas, lo que equivale a 8.7 veces el monto inicialmente ofrecido. Este respaldo masivo permitió a la BCIE reducir significativamente su costo de financiamiento, logrando una compresión de 8 puntos básicos (pbs) desde los niveles iniciales de precio hasta cerrar en un spread de SONIA MS + 57pbs. Este resultado se posiciona como el diferencial más bajo obtenido por un emisor de América Latina en el mercado de libras esterlinas.

Gisela Sánchez, Presidenta Ejecutiva de la BCIE, destacó que el inicio del 2026 ha sido extraordinario para la organización, validando el rumbo trazado en su Estrategia Financiera. Según Sánchez, la reciente mejora en la calificación de riesgo a «AA+» por parte de JCR, sumada a esta exitosa colocación, confirma la confianza de la base de inversionistas y permite servir de manera más eficiente a los países miembros mediante la diversificación de monedas y mercados.

Compromiso con el desarrollo sostenible

Los recursos captados a través de esta transacción se gestionarán bajo el Marco de Bonos Sostenibles de la BCIE. Esto garantiza que el capital se destine exclusivamente a financiar o refinanciar proyectos elegibles en las categorías social, verde y azul, asegurando un impacto medible en el desarrollo ambiental y económico de la región centroamericana.

La estructuración del bono benchmark fue gestionada por un sindicato de bancos integrado por Barclays, Bank of Montreal y Bank of America, mientras que la asesoría legal estuvo a cargo de la firma Gibson, Dunn & Crutcher LLP. Con esta operación, la BCIE se consolida como un emisor de referencia en el segmento de instituciones supranacionales, soberanas y agencias (SSA), fortaleciendo su relación de largo plazo con los inversionistas del Reino Unido.

