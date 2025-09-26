El BCIE continuará proceso legal contra Dante Mossi a pesar de tecnicismo en la Corte Federal

(26/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha informado a sus partes interesadas que extenderá sus acciones legales contra Dante Mossi. Esta decisión se deriva del fallo de la Corte Federal del Distrito de Columbia, que ha determinado que existe jurisdicción personal sobre el demandado y que asiste el derecho al BCIE para entablar acciones en una Corte Estatal de los Estados Unidos.

La decisión judicial y el tecnicismo

El BCIE ha enfatizado que la decisión de la Corte cuenta con dos partes: la primera establece que, por un tecnicismo, la corte no se pronuncia sobre la inocencia del señor Mossi, y la segunda confirma el derecho del Banco a continuar con el proceso en su contra en los Estados Unidos. Es fundamental aclarar que este fallo se basa estrictamente en un tecnicismo de carácter procedimental y no constituye un pronunciamiento sobre la inocencia del demandado ni sobre el fondo de los hechos denunciados por la institución financiera multilateral.

Defensa de la integridad institucional

El BCIE reafirmó que la acción legal emprendida responde a hechos que considera graves y nocivos, los cuales comprometen los valores institucionales. Entre las acusaciones se incluyen la interferencia en relaciones estratégicas, el uso indebido de recursos y la afectación patrimonial del Banco.

Como Institución Multilateral, el BCIE mantiene su compromiso inquebrantable de salvaguardar la integridad institucional y proteger los intereses de sus países miembros. El Banco extenderá todas las acciones necesarias para asegurar que este caso sea conocido en las instancias correspondientes, manteniendo la defensa de la ética, la transparencia y la rendición de cuentas como pilares centrales de su labor.