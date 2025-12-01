Cooperación Sur-Sur: BCIE y FONPLATA ejecutan acuerdo financiero de US$468 millones

BCIE y FONPLATA firman un Acuerdo de Intercambio de Exposición por US$468 millones

• Con esta operación, el BCIE suma US$1,618 millones en acuerdos de este tipo, reforzando su solidez financiera y alineándose con las recomendaciones del G20 para el Marco de Adecuación de Capital.

(01/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) han suscrito un trascendental Acuerdo de Intercambio de Exposición (EEA, por sus siglas en inglés) por un monto que asciende hasta los US$468 millones. Este acuerdo representa el tercer convenio de su tipo ejecutado por el BCIE en menos de un año, en consonancia con las directrices de optimización de balance de su Estrategia Financiera 2025-2029.

Precedente en Cooperación Sur-Sur y Banca Multilateral

La transacción establece un nuevo precedente al ser el primer EEA celebrado entre dos Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMDs) con calificaciones crediticias en el rango de “AA” y de “A”. El acuerdo simboliza un avance significativo en la cooperación Sur-Sur entre ambas instituciones subregionales y en la evolución del empleo de este tipo de instrumentos dentro de la Banca Multilateral.

Con la incorporación de este nuevo EEA, el BCIE consolida un total de US$1,618 millones en esta clase de operaciones. Este logro ha permitido a la entidad diversificar aún más sus exposiciones y fortalecer su posición patrimonial. La solidez financiera resultante ha sido reconocida por las agencias calificadoras de riesgo, lo que se ha traducido en cuatro acciones positivas de calificación en menos de un año, incluyendo la reciente mejora de su rating por S&P Global Ratings de “AA” a “AA+”.

Alineación Estratégica con Recomendaciones del G20

El acuerdo suscrito se alinea directamente con las recomendaciones del Marco de Adecuación de Capital impulsado por el G20, cuyo objetivo principal es robustecer la solidez financiera de los BMDs y generar valor a largo plazo para sus países miembros.

La ejecución de esta transacción estratégica posiciona al BCIE como una referencia clave en la formalización de acuerdos de este tipo entre instituciones con calificaciones crediticias distintas a “AAA”. Esto evidencia el compromiso estratégico del Banco para impulsar el desarrollo sostenible en la región con el apoyo de herramientas financieras innovadoras como los EEAs.

La Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, destacó la importancia de la colaboración: “Este nuevo EEA con FONPLATA refleja nuestra visión de fortalecer la cooperación entre Bancos Multilaterales de Desarrollo y de liderar iniciativas financieras innovadoras que nos permitan alcanzar objetivos comunes de manera estratégica. Asimismo, refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad e innovación financiera a largo plazo, así como con la resiliencia de nuestras operaciones, lo que nos permitirá maximizar el impacto positivo en nuestros países miembros”.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: