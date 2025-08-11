BCIE fortalece su posición financiera y recibe respaldo de S&P

El BCIE mejora su índice de capital ajustado por riesgo y consolida su acceso a mercados globales, según S&P

La nueva estrategia 2025-2029 del BCIE impulsa su segunda mejora crediticia en menos de un año, reafirmando su liderazgo regional.

(11/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Tegucigalpa, Honduras.- La agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) elevó el Perfil Crediticio Individual (SACP) del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de ‘aa-’ a ‘aa’, destacando su sólido desempeño financiero y confirmando su calificación internacional de largo plazo en “AA” con perspectiva estable.

Según el comunicado oficial, la mejora responde a la implementación de los Acuerdos de Intercambio de Exposición (EEA) con otros dos Bancos Multilaterales de Desarrollo, que permitieron reducir la concentración de préstamos y optimizar el capital disponible. Esto fortaleció el índice de capital ajustado por riesgo (RAC) y el perfil de riesgo financiero del Banco.

S&P también resaltó los resultados financieros históricos del BCIE al cierre de 2024 y su consolidado acceso a los mercados de capitales, con colocaciones en 27 monedas y 26 mercados globales. Además, valoró positivamente la nueva Estrategia Institucional 2025-2029, centrada en la capitalización, gestión de balance y financiación de alto impacto.

“La mejora en el perfil de riesgo financiero del Banco constituye un hito muy significativo, pues representa la segunda acción positiva de calificación en menos de un año”, afirmó Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva del BCIE. “Refuerza los resultados de nuestra renovada estrategia institucional y financiera, marcando el camino hacia una rigurosidad técnica sostenida y una hoja de balance optimizada.”

La agencia calificadora proyecta que el respaldo de los socios del BCIE se mantendrá firme en los próximos dos años, mediante pagos de capital puntuales y una gestión prudente del capital. También espera que el Banco continúe con una posición robusta en activos líquidos de alta calidad.