BCIE impulsa la rendición de cuentas mediante la Iniciativa Internacional para la Transparencia

BCIE fortalece transparencia institucional con implementación del Estándar IATI

El Banco Centroamericano de Integración Económica inicia la publicación progresiva de su información operativa siguiendo el marco global de la iniciativa IATI.

(12/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Tegucigalpa, Honduras.- El BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) informó sobre los avances en la implementación del Estándar de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI, por sus siglas en inglés). Con este paso, la institución inicia la publicación progresiva de su información institucional y operativa, consolidando su política de apertura y acceso a la información pública.

IATI representa una iniciativa de alcance global que fomenta la divulgación oportuna, abierta y comparable de datos relacionados con el financiamiento para el desarrollo. Este marco permite que la academia, los gobiernos, la sociedad civil y la ciudadanía general identifiquen con precisión la asignación y el uso de los recursos financieros en la región.

Compromiso con estándares internacionales

La Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, manifestó que la adopción de este estándar constituye un hito para el fortalecimiento de la transparencia en la entidad. Según indicó la funcionaria, esta medida refleja la decisión del banco de alinearse con las prácticas internacionales más exigentes en materia de divulgación de datos y rendición de cuentas.

La institución continuará alimentando la plataforma de IATI de forma gradual, incrementando tanto la calidad como el nivel de detalle de la información suministrada. Este proceso se realiza en estricto cumplimiento de su Política de Acceso a la Información y las mejores prácticas globales del sector financiero de desarrollo.

Recursos de consulta disponibles

Para facilitar el escrutinio y la transparencia, el banco ha habilitado diversos canales donde los interesados pueden consultar la información divulgada:

• La plataforma oficial de IATI.

• El portal web institucional, específicamente en su sección de proyectos.

• La plataforma de Datos Abiertos del Banco.

A través de esta iniciativa, el BCIE busca optimizar el análisis de datos y la toma de decisiones informadas por parte de sus países miembros y socios estratégicos. Con ello, la organización busca ratificar su posición como el referente principal en financiamiento para el desarrollo dentro del istmo centroamericano.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: