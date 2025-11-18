BCIE lanza nuevo portal web institucional con inteligencia artificial y enfoque en la inclusión

Panamá: El BCIE estrena plataforma digital multilingüe para reforzar la proyección global



• La renovada plataforma del BCIE busca mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, facilitando el acceso a información detallada de sus proyectos y datos en tiempo real.

(17/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha presentado su nuevo portal web institucional, una plataforma completamente renovada y moderna que busca redefinir la conexión del Banco con sus públicos de interés. Este lanzamiento representa un salto en la transformación digital de la entidad, alineada con su visión de ser un Motor de la Transformación Positiva.

Innovación Tecnológica para la Inclusión y Transparencia

Entre las principales novedades del portal destaca la integración de un agente virtual con inteligencia artificial, que asistirá a los usuarios en tiempo real. Esta herramienta permite búsquedas más rápidas utilizando lenguaje natural y ofrece resultados más precisos, optimizando la experiencia de navegación.

Adicionalmente, el BCIE se posiciona como el banco multilateral pionero en adoptar la funcionalidad de accesibilidad digital (InSuit), adaptada a estándares internacionales. Esta característica asegura que todas las personas puedan navegar y acceder a la información sin encontrar barreras, fortaleciendo el compromiso del Banco con la inclusión.

El nuevo portal (www.bcie.org) incorpora un buscador dinámico de proyectos que facilita el acceso inmediato a información detallada sobre las operaciones que el Banco impulsa. Esta funcionalidad clave fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso abierto a los datos para la ciudadanía.

Proyección Global y Datos Vivos en Tiempo Real

El nuevo diseño del portal refleja el carácter global del BCIE al estar disponible en cinco idiomas —español, inglés, coreano, mandarín y francés—. Esta característica consolida su proyección internacional y su papel como actor clave del desarrollo sostenible con presencia en tres continentes: América, Europa y Asia.

La plataforma cuenta con secciones dinámicas que incluyen datos vivos y tableros interactivos, permitiendo a los usuarios visualizar en tiempo real los resultados y el impacto de los proyectos financiados. Su arquitectura digital también facilita las transmisiones en vivo de eventos institucionales, conectando a audiencias globales con las principales actividades y anuncios del Banco.

Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva del BCIE, manifestó que “este nuevo sitio web reafirma nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas, la accesibilidad y el aprovechamiento de la inteligencia artificial. Queremos que todas las personas puedan conocer de forma clara quiénes somos, cómo trabajamos, los proyectos que impulsamos y el impacto positivo que generamos”.

Con una imagen renovada, una estructura intuitiva y herramientas inteligentes, el nuevo sitio del BCIE se consolida como una ventana viva donde la información, los datos y las historias de impacto se integran para fortalecer la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

