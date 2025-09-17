BCIE lanza plataforma de Datos Abiertos para impulsar el periodismo de investigación

Concurso de Periodismo e Investigación es Anunciado por el BCIE

• En el marco del Mes de la Transparencia, el BCIE anunció una plataforma de Datos Abiertos y un concurso de periodismo, reforzando su compromiso con la rendición de cuentas.

(17/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Honduras.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha lanzado su nueva plataforma de datos abiertos BCIE, una iniciativa destinada a fortalecer el periodismo de investigación y la transparencia en la región. Durante un reciente webinario titulado “Periodismo e investigación para el desarrollo”, en el que participaron más de 200 profesionales, se detallaron los alcances de esta herramienta que busca convertir la información en conocimiento útil y accesible.

Un compromiso con la transparencia y el desarrollo

El nuevo portal, que representa la primera fase de implementación, fue diseñado para ofrecer información confiable y estructurada, facilitando análisis rigurosos para la toma de decisiones, la investigación y el periodismo. Su lanzamiento forma parte de los compromisos adquiridos en la Política de Acceso a la Información (PAI) del BCIE, vigente desde julio de 2025, y se alinea con las actividades conmemorativas del Mes de la Transparencia.

Según la Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, «esta plataforma es un paso firme en nuestro compromiso con la rendición de cuentas y se conecta directamente con la Estrategia Institucional 2025–2029, que impulsa la transparencia como pilar de nuestra gestión». Por su parte, la Directora por Honduras y Presidenta del Comité de Comunicaciones y de Acceso a la Información, Belinda Carías Martínez, subrayó que la plataforma pone en manos de los profesionales un recurso valioso para la generación de conocimiento y la construcción de soluciones en Centroamérica.

Concurso de Periodismo para incentivar la investigación

En el mismo evento, el BCIE presentó el Concurso de Periodismo e Investigación para el Desarrollo – Datos Abiertos BCIE, una iniciativa que premiará aquellos trabajos que demuestren cómo la información del banco contribuye al desarrollo sostenible y la integración regional.

La iniciativa busca incentivar un periodismo constructivo que transforme los datos en relatos y proyectos de impacto. Con ello, se busca destacar la importancia de la transparencia y la información pública como motores de confianza y progreso social. Las bases de este concurso se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la entidad.