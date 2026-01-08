Japan Credit Rating Agency eleva la calificación de riesgo del BCIE a AA+

BCIE inicia el 2026 con una mejora en su calificación de riesgo por parte de JCR

• Tras la ejecución de acuerdos estratégicos y una gestión prudente, el BCIE alcanza la calificación AA+ con perspectiva estable al inicio de 2026.

(08/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Tegucigalpa, Honduras.- La agencia calificadora Japan Credit Rating Agency (JCR) anunció la mejora en la calificación de riesgo del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica), elevándola desde “AA” hasta “AA+” con una perspectiva estable. Este incremento refleja el reconocimiento internacional a los avances institucionales y financieros que la entidad consolidó durante el ejercicio 2025, en cumplimiento de su Estrategia Institucional y Financiera 2025–2029.

Fortalecimiento del perfil financiero y diversificación

El reporte oficial de JCR subrayó la importancia de la ejecución de tres acuerdos de intercambio de exposición (EEAs) realizados en 2025, los cuales sumaron un total de US$1,618 millones. Estas operaciones se realizaron con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB) en mayo, seguidos por un acuerdo con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) en noviembre. Según la agencia, estas acciones fortalecieron la diversificación crediticia y consolidaron el perfil financiero de la institución.

La evaluación también resaltó la gestión prudente del BCIE, caracterizada por una sólida adecuación de capital y una fuerte posición de liquidez. JCR hizo énfasis en la capacidad de la entidad para generar utilidades consistentes que robustecen su patrimonio, manteniendo un índice de morosidad del 0%. Asimismo, se valoró positivamente la diversificación de fuentes de financiamiento, incluyendo su reciente ingreso al mercado del Reino Unido.

Impacto en el desarrollo regional

Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva del BCIE, manifestó que este reconocimiento confirma la solidez institucional que se ha construido en menos de un año. Sánchez detalló que en los últimos 12 meses el banco ha logrado cinco acciones positivas de calificación, lo que permitirá ofrecer condiciones financieras más competitivas a los países prestatarios para impulsar proyectos estratégicos.

Con esta mejora, el BCIE reafirma su estatus como una de las instituciones financieras de desarrollo más sólidas a nivel global. La entidad, que cuenta con 64 años de trayectoria y 15 países miembros, ha financiado aproximadamente el 50% de los fondos provenientes de la banca multilateral en la región centroamericana durante las últimas dos décadas.

Un banco de impacto multilateral

Actualmente, el BCIE integra a naciones de Centroamérica, Panamá, República Dominicana, Belice, México, Colombia, Argentina y Cuba, además de socios extrarregionales como España, Corea del Sur y Taiwán. Con el respaldo de calificaciones internacionales de alto nivel, la institución busca potenciar su capacidad de transformación positiva en las regiones donde opera.

