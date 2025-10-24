El BCIE culmina proceso competitivo y nombra a José Guillermo Guerrero como Vicepresidente Ejecutivo

José Guillermo Guerrero de México es el primer extrarregional en ocupar la Vicepresidencia Ejecutiva del BCIE

• La Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, destacó que la incorporación de Guerrero demuestra la madurez institucional y el compromiso del Banco con los más altos estándares de gobernanza a nivel global.

(24/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció oficialmente el nombramiento de José Guillermo Guerrero Sobrino como su nuevo Vicepresidente Ejecutivo. De nacionalidad mexicana, la designación fue ratificada por el Directorio del Banco tras concluir un proceso de selección internacional, riguroso y basado estrictamente en méritos.

Este nombramiento representa un hito institucional sin precedentes, ya que Guerrero Sobrino se convierte en el primer Vicepresidente Ejecutivo originario de un país miembro extrarregional. México fue el primer país de este grupo en incorporarse al BCIE en 1992.

Proceso de Selección Competitivo y Trayectoria del Nuevo Vicepresidente

El proceso de selección inició en abril de 2025 con una convocatoria pública internacional que recibió más de 600 postulaciones de candidatos procedentes de distintos países miembros del Banco. El BCIE contó con el apoyo de una firma internacional que acompañó el reclutamiento, garantizando la transparencia y la rigurosidad técnica de la elección.

José Guillermo Guerrero Sobrino asumirá el cargo en sustitución de Jaime Roberto Díaz, a quien la institución extendió su agradecimiento por los años de servicio y la valiosa contribución al fortalecimiento del Banco.

Madurez Institucional y Nueva Etapa de Gobernanza

El nombramiento se enmarca en una nueva etapa institucional, liderada por la actual Presidente Ejecutiva, Gisela Sánchez, la primera mujer en ocupar dicho cargo. Su gestión se ha enfocado en impulsar la excelencia operacional, la ética, la transparencia y una gobernanza sólida, con una estrategia clara para maximizar el impacto positivo en todos los países miembros del Banco.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

La Presidente Ejecutiva Gisela Sánchez expresó que la llegada del nuevo Vicepresidente Ejecutivo «marca un hito en la historia del BCIE al convertirse en el primer vicepresidente originario de un país extrarregional: México, precisamente el primer país extrarregional en haberse incorporado al BCIE en 1992. Es un hito que demuestra la madurez institucional y nuestro compromiso con los más altos estándares a nivel global”.

El nuevo Vicepresidente Ejecutivo cuenta con una sólida trayectoria profesional de más de 25 años en áreas clave como gestión de riesgos, finanzas corporativas, desarrollo y multilateralismo. Ha ocupado posiciones de liderazgo en instituciones financieras internacionales, bancos globales, firmas de consultoría y roles académicos de alto nivel, siendo reconocido por su capacidad técnica y liderazgo estratégico.