BCIE anuncia la etapa final y premiación de su Concurso de Periodismo e Investigación con Datos Abiertos

• “Datos que transforman: Lo que los datos abiertos revelan sobre cómo el BCIE convierte financiamiento en desarrollo”, una pieza de investigación periodística estructurada y redactada por Larissa Acosta, representante de Honduras.

• “¿Más grande es mejor? Tamaño de los proyectos y cumplimiento de metas en los datos abiertos del BCIE”, un análisis crítico de métricas elaborado por Miguel Angel Barrera, participante de México.

• “Escala, ejecución y alcance social de la inversión en infraestructura hospitalaria regional: patrones emergentes en datos abiertos del BCIE”, una evaluación sectorial desarrollada en coautoría por Flor Estefanía García López y Carlos Alejandro Mosheim Girón, investigadores procedentes de Guatemala.

Panel de evaluación y cierre institucional

Las disertaciones e informes técnicos de los finalistas serán valorados de forma directa por un jurado evaluador de carácter independiente y de alta calificación profesional. Dicho comité está integrado por la comunicadora internacional Glenda Umaña; la Directora General de Evaluación y Vicepresidenta del Banco Mundial, Sabine Bernabé; y el Director por la República Dominicana ante el BCIE, Pável Ernesto Isa. Al concluir las deliberaciones de este panel en la sección final del webinario, se procederá con el anuncio público de las posiciones y la entrega de los reconocimientos.

La administración de la entidad bancaria multilateral extendió su agradecimiento a la totalidad de los profesionales que se sumaron a la convocatoria y utilizaron los recursos informativos de la institución para la estructuración de sus respectivos artículos y videos. Para las autoridades del BCIE, la respuesta obtenida funciona como un elemento dinamizador para dar continuidad al fortalecimiento de sus políticas de transparencia y libre acceso a la información, reafirmando el papel de las estadísticas institucionales como herramientas eficientes en la generación de conocimiento colectivo y el perfeccionamiento de los procesos de toma de decisiones en la región.

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