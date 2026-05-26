BCIE anuncia la etapa final y premiación de su Concurso de Periodismo e Investigación con Datos Abiertos

El evento digital se encuentra programado para desarrollarse el próximo 27 de mayo de 2026, plataforma en la cual los profesionales finalistas de la competencia expondrán los hallazgos principales de sus estudios antes de proceder con la asignación de los galardones a los tres primeros lugares.
Concurso de Periodismo e Investigación con Datos Abiertos del BCIE define sus trabajos finalistas
• El Banco Centroamericano de Integración Económica celebrará un encuentro virtual donde los investigadores finalistas expondrán sus hallazgos basados en la plataforma de datos del organismo.
(26/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) formalizó la convocatoria dirigida a la ciudadanía para participar en el webinario titulado “Datos que Transforman: Periodismo e Investigación en Acción”, espacio virtual que marcará el cierre definitivo y la correspondiente ceremonia de premiación de su Concurso de Periodismo e Investigación con Datos Abiertos. El evento digital se encuentra programado para desarrollarse el próximo 27 de mayo de 2026, en un horario establecido de 9:00 a 10:00 a.m. conforme al huso horario de Honduras, plataforma en la cual los profesionales finalistas de la competencia expondrán los hallazgos principales de sus estudios antes de proceder con la asignación de los galardones a los tres primeros lugares.
Antecedentes y objetivos de la convocatoria regional
Esta transmisión representa la fase de culminación del “Concurso de Periodismo e Investigación para el Desarrollo – Datos Abiertos”, un certamen que inició su convocatoria pública el 9 de septiembre de 2025, coincidiendo con la presentación oficial de la primera infraestructura tecnológica de datos abiertos diseñada por el BCIE. La meta de esta competencia se centró en otorgar reconocimiento a aquellas piezas periodísticas e investigativas que emplearan la información estadística publicada por el banco multilateral para evidenciar su contribución al progreso sostenible y a las políticas de integración en el entorno regional. Al cierre del período de recepción el 6 de marzo de 2026, la institución registró un total de 23 propuestas postuladas, abarcando formatos de artículos escritos y producciones en video elaboradas por comunicadores e investigadores de diferentes países del área.
Trabajos finalistas seleccionados por el comité
De acuerdo con las pautas y los términos de referencia que norman la competencia, la organización detalló, en estricto orden alfabético, los tres proyectos de investigación que lograron avanzar a la instancia definitiva del concurso:
• “Datos que transforman: Lo que los datos abiertos revelan sobre cómo el BCIE convierte financiamiento en desarrollo”, una pieza de investigación periodística estructurada y redactada por Larissa Acosta, representante de Honduras.
• “¿Más grande es mejor? Tamaño de los proyectos y cumplimiento de metas en los datos abiertos del BCIE”, un análisis crítico de métricas elaborado por Miguel Angel Barrera, participante de México.
• “Escala, ejecución y alcance social de la inversión en infraestructura hospitalaria regional: patrones emergentes en datos abiertos del BCIE”, una evaluación sectorial desarrollada en coautoría por Flor Estefanía García López y Carlos Alejandro Mosheim Girón, investigadores procedentes de Guatemala.
Panel de evaluación y cierre institucional
Las disertaciones e informes técnicos de los finalistas serán valorados de forma directa por un jurado evaluador de carácter independiente y de alta calificación profesional. Dicho comité está integrado por la comunicadora internacional Glenda Umaña; la Directora General de Evaluación y Vicepresidenta del Banco Mundial, Sabine Bernabé; y el Director por la República Dominicana ante el BCIE, Pável Ernesto Isa. Al concluir las deliberaciones de este panel en la sección final del webinario, se procederá con el anuncio público de las posiciones y la entrega de los reconocimientos.
La administración de la entidad bancaria multilateral extendió su agradecimiento a la totalidad de los profesionales que se sumaron a la convocatoria y utilizaron los recursos informativos de la institución para la estructuración de sus respectivos artículos y videos. Para las autoridades del BCIE, la respuesta obtenida funciona como un elemento dinamizador para dar continuidad al fortalecimiento de sus políticas de transparencia y libre acceso a la información, reafirmando el papel de las estadísticas institucionales como herramientas eficientes en la generación de conocimiento colectivo y el perfeccionamiento de los procesos de toma de decisiones en la región.
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