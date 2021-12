BID cierra el año con casi US$20.000 millones en financiamiento nuevo para la región

«Estamos viviendo el mayor realineamiento de las cadenas globales de suministro de la historia. La pandemia y la actual crisis de las cadenas globales de suministro abrieron una nueva realidad que ha dado lugar a una oportunidad sin precedentes para que los países de América Latina y el Caribe atraigan la inversión extranjera directa y aumenten las exportaciones a través del nearshoring«.

«Desde el primer día, dijimos que aprovecharíamos este realineamiento histórico y estamos invirtiendo nuestro dinero donde dijimos que lo haríamos. El BID, junto con el Gobierno de Japón, es la única institución del mundo que financia activamente el nearshoring. Con la escasez mundial de todo tipo de productos, desde vehículos hasta microchips, esta es una oportunidad única para la región, y debemos aprovecharla ahora».

Mauricio Claver-Carone, presidente del BID

(20/Dic/2021 – web) LatAm y Centroamérica.- El BID ha creado un «kit de herramientas de nearshoring» para ayudar a los países y poner a su disposición todas nuestras herramientas. El kit de herramientas incluye desde financiación y subvenciones hasta acceso a investigación aplicada, alianzas estratégicas y servicios de asesoramiento. También ofrece inversiones de capital y garantías de préstamos.

El BID también está liderando un esfuerzo en 16 países para identificar productos y sectores que puedan beneficiarse fácilmente del nearshoring. Esto incluye la propuesta de políticas y proyectos para ayudar a los países a aprovechar las oportunidades de nearshoring. El BID tiene previsto completar este trabajo en los 26 países miembros durante los próximos meses.

• Las empresas quieren invertir en cadenas de suministro regionales.

• A principios de este año, una encuesta de Kearney realizada a 120 ejecutivos de la industria manufacturera de Estados Unidos reveló que:

· el 47% quiere diversificar las cadenas de suministro en los próximos tres años;

· el 41% dijo específicamente que está tratando de reducir la dependencia de China.

• Más del 75% de las empresas estadounidenses con fábricas en Asia han decidido o están considerando trasladar parte de sus operaciones a otros países, según un estudio del UBS Evidence Lab.

• Asimismo, según un estudio de Gartner del 2020, al menos el 33% de las 260 empresas líderes del mundo planean trasladar parte de sus cadenas fuera de Asia para el 2023.

• Un reciente estudio del BID estima que si América Latina y el Caribe (ALC) captara solo el 10% de las importaciones estadounidenses de sus 10 principales destinos de origen fuera del hemisferio occidental —de productos que ALC ya exporta a Estados Unidos o Europa, es decir, con los que las empresas de ALC ya tienen experiencia—, la región podría aumentar sus exportaciones de bienes en más de US$70.000 millones anuales.

• ALC es una de las regiones menos integradas del mundo. Solo el 14% de nuestro comercio sucede a nivel intrarregional , en comparación con el 60% en Europa y el 40% en Asia Oriental. Una mayor integración aumentaría el comercio interno, pero también atraería a las empresas invertir en nearshoring en la región.

• La armonización de la compleja red de más de 30 acuerdos comerciales interhemisféricos podría aumentar el comercio intrarregional en un 12%, es decir, en US$20.000 millones.

Costa Rica

En Costa Rica, el BID está analizando el sector de los semiconductores para ver cómo el país puede aumentar la inversión y mejorar las cadenas de suministro.

República Dominicana

En la República Dominicana, el BID aprobó un proyecto para modernizar las instalaciones portuarias locales. Esto permitirá a los exportadores del país enviar productos textiles, alimentarios, electrónicos y de otro tipo a Estados Unidos. También, reducirá los costes logísticos, lo que hará que el país sea más atractivo para otras inversiones en nearshoring.

Colombia

En Colombia, el BID está trabajando con el Gobierno en su estrategia de nearshoring, incluso para su industria automotriz.

El Presidente Duque ha sido un destacado embajador del nearshoring en las Américas.

Uruguay

El BID está financiando finishing schools para capacitar a miles de empleados de más de 200 empresas en campos como la tecnología de la información, la atención sanitaria y la arquitectura. Gracias a programas como este, más de 30 empresas internacionales han invertido o ampliado sus operaciones en Uruguay.

Ecuador

El BID está diseñando una Ventanilla Única Electrónica de Servicios al Inversor. Esto ayuda a aumentar la inversión extranjera directa (IED) al reducir el tiempo y el costo del comercio.

Región

Costa Rica, Colombia y Guatemala están dando gran prioridad al impulso de la IED. El BID está trabajando estrechamente con las agencias de promoción del comercio en cada uno de estos países y ha organizado eventos de nearshoring en ellos.

Junto con los presidentes de Costa Rica y Guatemala, el BID inauguró eventos de promoción del nearshoring.

En Costa Rica, el BID organizó el evento “The power of collaborative nearshoring ecosystems to drive truly sustainable productivity”. En Guatemala, el BID realizó el evento “Guatemala No Se Detiene: Fortalecimiento de las Cadenas Regionales de Valor para la Reactivación Económica y Social”.

Los presidentes Carlos Alvarado, de Costa Rica, y Alejandro Giammattei, de Guatemala, son los principales defensores del nearshoring y quieren que las empresas inviertan o reinviertan en sectores estratégicos.

El BID ha organizado eventos de inversión con más de 100.000 empresas.

La región amazónica

Con respecto a la Amazonía, el Sector de Integración y Comercio del BID está realizando un estudio que demuestra que las empresas y las comunidades asentadas en allí ya saben cómo exportar 60 productos diferentes que pueden producirse en armonía con la selva.

Estos exportadores están ganando unos US$300 millones al año, de un mercado total potencial de US$160.000 millones para estos productos.

En julio del 2021, el BID comenzó a utilizar su plataforma para pymes, Connectamericas, para facilitar las actividades de matchmaking virtual entre los productores de la región amazónica y los compradores internacionales. El evento reunió a 115 productores locales y 48 compradores internacionales, lo que dio como resultado un estimado de US$25 millones en transacciones.

Las cadenas de suministro y el clima

El problema de las cadenas de suministro está inextricablemente ligada al cambio climático . El envío de productos ida y vuelta de occidente a oriente y viceversa, y luego al norte, no tiene sentido desde el punto de vista medioambiental. Esta es una oportunidad que América Latina puede aprovechar.

Cada vez más, tanto los países como las empresas van a exigir a los exportadores que demuestren que sus cadenas de suministro son ambientalmente sostenibles y tienen una menor huella de carbono.

Eso beneficiará a América Latina y el Caribe si se aseguran de que están produciendo bienes y servicios de manera sostenible. La región ya tiene una gran ventaja sobre otras porque un alto porcentaje de su matriz energética es limpio.

Varios países, como Costa Rica y Uruguay, obtienen casi el 100% de su energía de fuentes renovables. Brasil obtiene la mayor parte de su energía de las renovables.

Cada vez más, los importadores de todo el mundo van a pagar una prima por los productos verdes de la cadena de suministro. Esta es una gran oportunidad para América Latina. No solo es una cuestión logística, sino que también es una cuestión medioambiental.

Producir tantas cosas a la distancia aumenta la huella de carbono de los bienes enviados a los consumidores. Eso hace que el nearshoring y las cadenas de suministro sean una cuestión de factores ambientales, sociales y de gobernanza para los inversores que quieran invertir en empresas ambientalmente sostenibles. Por ello, el BID está trabajando en un análisis del comercio y su huella de carbono en la región.

El BID también está trabajando en un posible plan para ayudar a certificar la naturaleza verde de la fabricación y las exportaciones regionales.

Esto es importante porque, cada vez más, los países y las empresas exigirán a los proveedores que certifiquen que operan de manera sostenible.

PAÍSES Y CASOS RECIENTES

Uruguay

• Volkswagen eligió a Uruguay para poner en marcha una fase de prueba de vehículos 100% eléctricos . Volkswagen eligió a Uruguay como la ubicación para su fase de pruebas de vehículos totalmente eléctricos en América Latina, debido a la buena infraestructura vial, los parques tecnológicos, los centros de datos y su matriz de energía limpia del 98%, algo imprescindible para el conglomerado alemán. Volkswagen espera completar las pruebas para poder vender este tipo de unidades en Uruguay en el 2022. Volkswagen planea construir un centro para gestionar las flotas vendidas en la región.

Costa Rica

• En julio, Intel dijo que aumentaría su inversión de una planta de microchips en Costa Rica a US$600 millones, debido a la alta demanda de chips.

• El centro de servicios de Amazon en Costa Rica emplea a más de 17.000 trabajadores.

• BID Invest está financiando la empresa farmacéutica Calox y el fabricante de naves industriales Guerrero Gran Park.

• Costa Rica ya es uno de los principales exportadores de dispositivos médicos. Recientemente abrió una nueva oficina comercial en Houston. En el 2020, Texas solo importó más de US$400 millones en productos de Costa Rica.

Colombia

• Teleperformance, una multinacional francesa de servicios informáticos y outsourcing que tiene 27 oficinas en Colombia y planea contratar otros 10.000 empleados remotos.

• Amazon anunció que contratará 2.000 empleados más en Colombia para atender a las Américas.

Guatemala

• En el 2020, Nestlé inauguró en Guatemala su mayor centro de distribución en la región. El 22 de octubre, Nestlé inauguró su centro de distribución en Guatemala, el más grande de Centroamérica, que creará más de 1.500 empleos directos e indirectos. Además, será un centro para las exportaciones culinarias, así como para las importaciones y exportaciones a Estados Unidos, México y Brasil.

Oportunidades en los países

• En Jamaica, por ejemplo, el BID ha encontrado oportunidades concretas de outsourcing de procesos empresariales y de conocimiento a corto plazo, y de servicios de almacenamiento, transbordo y distribución de manufacturas a medio plazo.

• Uruguay tiene inmensas oportunidades en el desarrollo de software y servicios audiovisuales a corto plazo, y en productos farmacéuticos, centros de servicios compartidos, dispositivos médicos y biotecnología a mediano plazo.

• En Ecuador, el BID está ayudando a diseñar una Ventanilla Única Electrónica de Servicios al Inversor. Esto ayuda a aumentar la IED al reducir el tiempo y los costes que afrontan los inversores extranjeros.

• En Honduras, la industria textil y la manufactura ligera, así como los centros de llamadas y el outsourcing de procesos empresariales, son sectores que están bien posicionados para atraer inversiones a medida que cambian las cadenas de valor.

• Colombia tiene perspectivas y ventajas competitivas de atraer empresas en los sectores de la fabricación de alimentos, la automoción y la siderurgia a corto plazo, y en los sectores de equipos eléctricos y autopartes a mediano plazo.

• La República Dominicana podría beneficiarse de ganancias rápidas en los sectores de dispositivos médicos, cables, textiles y calzado.

Fuente/Foto: