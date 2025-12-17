Inversiones de CAF en Panamá y República Dominicana superan los 1.000 millones de dólares

CAF impulsa en Panamá y República Dominicana la modernización productiva e institucional

• El Banco de Desarrollo autorizó recursos estratégicos para fortalecer a las pymes y al sector agropecuario panameño, junto con proyectos de agua y reforma penitenciaria en territorio dominicano.

(17/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Directorio de CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe– anunció la aprobación de una serie de financiamientos estratégicos que superan los 1.000 millones de dólares, destinados a fortalecer la agenda de inversión productiva y social mediante el impacto de CAF en Panamá y República Dominicana. Estas operaciones están diseñadas para mejorar la competitividad sectorial y la calidad de vida de los ciudadanos en ambos países.

Desarrollo productivo y agroindustrial en Panamá

En Panamá, la institución aprobó un préstamo A/B de hasta 500 millones de dólares a favor del Banco Nacional de Panamá (Banconal). La estructura de este financiamiento permite que CAF aporte 150 millones de dólares en el Tramo A, mientras que el Tramo B moviliza 350 millones de dólares provenientes de entidades financieras internacionales y fondos de impacto.

Los recursos serán canalizados por Banconal hacia el sector agropecuario y agroindustrial, con especial énfasis en proyectos ubicados en áreas rurales. Se espera beneficiar a más de 3.300 pymes, incluyendo al menos 1.000 lideradas por mujeres. Además, el programa incluye cooperación técnica para implementar soluciones de inteligencia artificial destinadas a medir la huella de carbono, reforzando la estrategia de sostenibilidad del país.

Seguridad hídrica y reforma institucional en República Dominicana

Simultáneamente, CAF autorizó dos operaciones financieras para República Dominicana que suman 566 millones de dólares. La primera, por un monto de 300 millones de dólares, financiará el Proyecto de Acueducto Presa Hatillo–Santo Domingo. Esta obra, ejecutada por la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ampliará la oferta de agua potable en 5 metros cúbicos por segundo, impactando directamente a 2.7 millones de personas.

La segunda operación, de 266 millones de dólares, se destinará al Programa de Reforma y Modernización del Sistema Penitenciario. Bajo la dirección del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, se busca mejorar la infraestructura de los centros de corrección para promover una reinserción social efectiva y reducir los índices de reincidencia, fortaleciendo así la seguridad ciudadana.

Compromiso con el crecimiento regional

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, destacó que estas operaciones reflejan el compromiso de la institución con el desarrollo integral. Al alinear estos recursos con las Estrategias País recientemente entregadas a ambos gobiernos, CAF reafirma su rol como aliado estratégico para fomentar un crecimiento inclusivo, resiliente y sostenible en la región de Centroamérica y el Caribe.

