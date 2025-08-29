CAF impulsa la integración regional con Panamá y Brasil como ejes del desarrollo sostenible

Panamá y Brasil apuestan por la integración regional en el Foro Económico Internacional

A cinco meses del Foro Económico Internacional 2026, Panamá y Brasil consolidan su alianza estratégica en Brasilia, con el respaldo de CAF, para promover la integración regional y el desarrollo sostenible en América Latina.

(29/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Brasilia, Brasil.- En una jornada clave para el futuro económico de América Latina, autoridades panameñas y brasileñas se reunieron en Brasilia en el marco del Diálogo Brasil–Panamá, organizado por CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. El encuentro marca un paso firme hacia la segunda edición del Foro Económico Internacional, que se celebrará en Panamá los días 28 y 29 de enero de 2026.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, destacó que esta visita oficial representa una oportunidad estratégica para profundizar la cooperación bilateral. “Panamá ofrece a Brasil una plataforma única de servicios logísticos, que facilita la distribución de productos con valor agregado en toda la región. Somos un punto de conexión privilegiado para las cadenas de valor que integran el Caribe, Centroamérica y el Norte Andino”, afirmó.

La reunión, que congregó a representantes del sector público, privado y sociedad civil, tuvo como objetivo articular una agenda económica regional centrada en la transformación productiva sostenible. Mulino subrayó que la relación entre Panamá y Brasil simboliza el potencial de una América Latina más integrada. “Cuando dos países trabajan con visión compartida, se multiplican las oportunidades y se construye progreso colectivo”, añadió.

Por su parte, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, resaltó que esta alianza puede catalizar la transición energética, la digitalización de servicios y el fortalecimiento de cadenas productivas regionales. “Panamá se ha consolidado como un hub logístico y financiero de alcance global, mientras que Brasil lidera sectores estratégicos como agroindustria, energías renovables, movilidad eléctrica y tecnología. Juntos, podemos atraer inversiones, ampliar mercados y generar soluciones inclusivas para el desarrollo sostenible”, señaló.

Durante el evento, CAF y la Confederación Nacional de la Industria de Brasil (CNI) firmaron un acuerdo de cooperación enfocado en modernización productiva, eficiencia energética, economía circular e internacionalización empresarial. Esta alianza contempla el intercambio de información y acciones conjuntas para posicionar a la industria brasileña en las agendas multilaterales, reforzando su papel como referente en innovación y competitividad.

Con este impulso bilateral, Panamá y Brasil se perfilan como protagonistas de una integración regional más dinámica, inclusiva y resiliente, en vísperas del Foro Económico Internacional 2026.