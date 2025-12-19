Festival Voces por Nuestra Región dará inicio al Foro Económico Internacional 2026

CAF inaugurará el Foro Económico Internacional 2026 con festival cultural en Panamá

• El Festival “Voces por Nuestra Región” abrirá la agenda del encuentro global el 27 de enero en el Panamá Convention Center con entrada gratuita.

• CAF destaca el rol de la cultura como motor de desarrollo social y económico previo a las sesiones de análisis y ruedas de negocios del foro.

(19/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de potenciar el talento creativo de América Latina y el Caribe, CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– realizará el próximo 27 de enero el Festival “Voces por nuestra región: Cultura que mueve el mundo”. Este evento cultural servirá como inauguración oficial de la agenda del Foro Económico Internacional 2026, resaltando la cultura como un eje estratégico para el progreso económico, social y sostenible de las naciones.

Una plataforma para la economía creativa

El Festival Voces por Nuestra Región se desarrollará en el Panamá Convention Center bajo una modalidad dinámica que incluye ferias culturales, conversatorios, mesas sectoriales, foros de innovación y sesiones de co-creación. La programación está diseñada para abordar áreas fundamentales como la literatura, la música, el arte originario, la moda sostenible, las infraestructuras culturales y el impacto de las plataformas digitales.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, afirmó que la cultura posee una capacidad transformadora para generar inclusión y oportunidades. Díaz-Granados señaló que el festival busca mostrar al mundo una narrativa vibrante de la región, capaz de liderar soluciones globales mediante su creatividad y talento de clase mundial. La actividad contará con entrada gratuita para artistas, emprendedores y el público general, previo registro en las plataformas oficiales.

Alianza estratégica y políticas culturales

El lanzamiento de este festival fue realizado el pasado 10 de diciembre por el Ministerio de Cultura de Panamá y CAF. Dicho acto se dio en el contexto de la presentación de la nueva política regional destinada a la protección de artistas y trabajadores de la cultura en los países del SICA. Esta colaboración reafirma el compromiso de las instituciones por fortalecer al sector creativo como una base de bienestar y desarrollo.

Calendario del Foro Económico Internacional 2026

El festival marcará el punto de partida del Foro Económico Internacional 2026, encuentro organizado por CAF en conjunto con el Gobierno de Panamá. Del 27 al 30 de enero, la capital panameña congregará a autoridades, líderes empresariales y tomadores de decisión para debatir sobre los desafíos urgentes en materia de competitividad, inclusión y crecimiento sostenible.

La estructura del evento contempla el desarrollo del Foro Económico los días 28 y 29 de enero, culminando con una rueda de negocios programada para los días 29 y 30. Estas jornadas buscan consolidar a Panamá como un centro estratégico de conexión, promoviendo la visión de América Latina y el Caribe como una «región solución» ante las problemáticas globales actuales.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: