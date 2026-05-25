CAF invertirá diez mil millones de dólares para impulsar la integración de América Latina y el Caribe

Los fondos buscan cerrar las brechas socioeconómicas de la región, fortalecer el comercio intrarregional y mejorar la competitividad frente al actual panorama geopolítico global.
Plan quinquenal de CAF prioriza financiamiento para la integración de América Latina y el Caribe
• El presidente ejecutivo de la institución financiera anunció recursos destinados a proyectos de infraestructura, energía y conectividad digital para el período que concluye en 2031.
(25/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco del Foro Internacional de Integración Regional, el presidente ejecutivo de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, Sergio Díaz-Granados, anunció una asignación financiera de USD 10.000 millones utilizables en los próximos cinco años para fortalecer la integración de América Latina y el Caribe. Los recursos económicos se destinarán de manera directa al financiamiento de proyectos estratégicos dentro de los sectores de infraestructura física, conectividad digital, comercio intrarregional, energía, turismo, innovación, logística y movilidad de los países miembros.
Justificación estratégica y contexto geopolítico
El presidente ejecutivo de la entidad financiera multilateral explicó en tercera persona que la integración de América Latina y el Caribe constituye un requisito indispensable para elevar el desarrollo, mejorar la competitividad y consolidar el posicionamiento global de la región. Díaz-Granados argumentó que en medio de un panorama internacional condicionado por las tensiones geopolíticas, la fragmentación del comercio, las variaciones financieras y una constante incertidumbre, las naciones del área necesitan coordinar esfuerzos para insertarse en las cadenas globales de valor, la transición energética, la seguridad alimentaria y el nuevo orden productivo internacional.
El representante del banco de desarrollo manifestó que los procesos integradores funcionan como un mecanismo de protección para los ecosistemas estratégicos, facilitan la generación de empleos formales, combaten los índices de informalidad laboral y resguardan los fundamentos democráticos indispensables para la convivencia pacífica y el desarrollo futuro de las sociedades latinoamericanas y caribeñas.
Trayectoria y proyectos históricos del organismo
La planificación de este nuevo fondo de capital responde a una trayectoria institucional de carácter continuo. Las operaciones de este tipo iniciaron con el financiamiento del puente sobre el río Limón, obra que facilitó la interconexión territorial entre Colombia y Venezuela. Durante las últimas tres décadas, la organización bancaria ha validado un total de 118 operaciones de crédito que suman un valor de USD 16.730 millones enfocados en dinamizar políticas de unificación regional, priorizando en el último lustro los componentes físico, productivo, digital, energético y de preservación ecosistémica.
Dentro de los antecedentes operativos recientes, destacan el acompañamiento técnico al Consenso de Brasilia durante el año 2023 y la estructuración del programa «Rutas de Integración» en alianza con el BID, el BNDES y FONPLATA, cuyo propósito es canalizar una suma adicional de USD 10.000 millones. Asimismo, el organismo propició el establecimiento de la «Marca Región América Latina y el Caribe», un proyecto de difusión internacional orientado a proyectar las soluciones técnicas, las capacidades de talento humano y la diversidad biológica de la zona.
Balance de avances y proyecciones futuras
El directivo de la institución bancaria precisó que la región cuenta con bases previas importantes para el desarrollo de esta estrategia. Entre los hitos históricos resaltó la disminución progresiva de los aranceles comerciales implementada desde la década de los años 90, la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea que involucra un mercado de 770 millones de personas, y la estructuración de redes de electricidad integradas en el territorio centroamericano.
De igual forma, el balance técnico incluyó la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones mediante el despliegue de los cables submarinos Humboldt y Firmina, junto con la reactivación de los servicios turísticos y de transporte aéreo intrarregional, registrando métricas de operación superiores a los niveles previos a la pandemia. El presidente ejecutivo de CAF concluyó que los avances actuales deben dar paso a una etapa operativa de mayor envergadura caracterizada por la disminución de los obstáculos fronterizos, el incremento de obras de infraestructura pública y la priorización de proyectos ejecutables sobre los diagnósticos teóricos.
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