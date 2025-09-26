Banco Futuro LAC: La nueva iniciativa de CAF y UNICEF para 50 millones de niños y jóvenes

CAF y UNICEF sellan alianza histórica para movilizar $5.000 millones a favor de la infancia en América Latina

• En el marco de la Asamblea General de la ONU, CAF y UNICEF oficializaron este compromiso, que busca revertir el estancamiento en los Objetivos de Desarrollo Sostenible enfocados en la infancia en América Latina y el Caribe.

(25/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Nueva York, Estados Unidos.- CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) anunciaron en la sede de este último el lanzamiento de Banco Futuro LAC, una histórica iniciativa que busca movilizar $5.000 millones en cinco años para llegar a 50 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe. Esta alianza se presentó durante el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Una inversión estratégica y de alto impacto

La iniciativa Banco Futuro LAC establece a CAF como el primer banco multilateral de desarrollo en aplicar el Marco de Inversión con Enfoque en Infancia de UNICEF (CLIF, por sus siglas en inglés). Este modelo transformador asegurará que los proyectos prioricen el bienestar infantil desde su diseño hasta su ejecución.

La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, destacó que cerca del 60% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible enfocados en la infancia en la región no muestran avances. Esta iniciativa fortalecerá el acceso a pilares esenciales como el desarrollo en la primera infancia, la educación y la protección contra la violencia, buscando así romper el ciclo de la pobreza.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, afirmó que «invertir en la infancia y la juventud no es solamente una obligación moral, sino también la inversión más rentable que podemos hacer para el desarrollo sostenible de nuestra región». Los datos indican que cada dólar invertido en la primera infancia puede reportar entre $4 y $16 en beneficios económicos y sociales.

Contexto regional y mecanismo de inversión

América Latina y el Caribe alberga aproximadamente 255 millones de niños, niñas y jóvenes, de los cuales cerca del 45% se encuentra en situación de riesgo debido a la pobreza, lo que representa alrededor de 115 millones de jóvenes que requieren atención inmediata.

La iniciativa busca transformar el enfoque de las inversiones en la región, creando nuevas alianzas nacionales e intersectoriales que involucren a gobiernos, empresas y filántropos. Además de centrarse en el marco CLIF, se desarrollarán soluciones de financiación innovadoras para generar resultados tangibles.

El evento de presentación contó con un panel de alto nivel que incluyó a la Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley, la Ministra de Salud de Uruguay, Cristina Lustemberg, y otros líderes de fondos y fundaciones. La voz de la juventud estuvo representada por José Adolfo Quisocala, ganador del II Premio Enrique García al Liderazgo, quien compartió ideas sobre las necesidades y el potencial de las nuevas generaciones.

La alianza entre CAF y UNICEF, una institución del Sur Global a la vanguardia, destaca el potencial para desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles adaptadas a la región, sentando un modelo para que otras instituciones multilaterales lo emulen.