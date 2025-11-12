CAF destinará USD 40.000 Millones para Impulsar el Crecimiento Verde en América Latina

El Banco de Desarrollo CAF aumentará su Financiación para el Crecimiento Verde a USD 40.000 Millones

• CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, anunció una histórica inversión que busca acelerar la acción climática, la conservación de la biodiversidad y la transición energética en la región.

(12/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Belén, Brasil.- CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, ha anunciado una inversión de 40.000 millones de dólares durante los próximos cinco años para financiar el crecimiento verde y la acción climática. Este compromiso financiero fue dado a conocer en el marco de la COP30 en Belén y la Cumbre CELAC-UE en Santa Marta. La iniciativa se centra en la transición energética justa, la seguridad hídrica, la movilidad sostenible, la prosperidad agrícola y la conservación de ecosistemas estratégicos, incluyendo la Amazonía y los manglares. Los recursos también contribuirán a acelerar las oportunidades de la triple transición —verde, digital y social— promovida por el Global Gateway de la Unión Europea.

Consolidación como el Banco Verde de América Latina y el Caribe

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, destacó que esta es una inversión sin precedentes para un banco de desarrollo en la región. Díaz-Granados recordó que el objetivo de alcanzar al menos el 40% de aprobaciones verdes para 2026 se cumplió anticipadamente en 2024. Con el nuevo anuncio, la institución se ha propuesto aumentar su financiación verde al 50% de sus aprobaciones para el año 2030.

La cartera de operaciones de CAF combinará el financiamiento de proyectos, la promoción de políticas públicas sostenibles, las inversiones de impacto y el uso de instrumentos innovadores. Entre estos se encuentran los canjes de deuda por naturaleza y los préstamos ligados a sostenibilidad. La estrategia también contempla líneas de crédito verdes para instituciones financieras y el trabajo directo con gobiernos subnacionales para asegurar que la financiación alcance a todos los ciudadanos.

El anuncio de CAF coincide con la Cumbre CELAC-UE de Santa Marta, evento que busca profundizar la cooperación y las inversiones europeas en América Latina y el Caribe, región que alberga el 60% de la biodiversidad mundial.

Líneas Estratégicas y Áreas de Acción

Los fondos se destinarán a las siguientes áreas de acción estratégica del banco de desarrollo:

Transición energética justa

Con un potencial significativo en energías renovables (solar, eólica, gas natural, hidroeléctrica y geotérmica), se busca descarbonizar los sectores eléctrico, de transporte y productivo. CAF destinará 10.000 millones de dólares en aprobaciones al 2030 para impulsar este proceso, garantizando la seguridad energética y la asequibilidad del servicio.

Resiliencia, ecosistemas estratégicos y sector agropecuario

La estrategia se centra en la adaptación y resiliencia climática frente a amenazas como la deforestación y la minería. Se impulsará la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, la economía azul y la gestión de riesgos ante desastres. Paralelamente, se potenciarán las oportunidades del sector agropecuario mediante enfoques regenerativos y sostenibles.

Territorios resilientes e Infraestructura

Las acciones buscan fomentar la seguridad hídrica a través del acceso al agua potable, el saneamiento y la gestión de fenómenos como sequías e inundaciones. En el ámbito urbano, se promoverá el desarrollo de sistemas de movilidad sostenibles, la regeneración urbana y la infraestructura armoniosa con la naturaleza.

En materia de infraestructura, CAF promueve la conectividad física y la transformación digital bajo un enfoque de integración regional, con intervenciones en transporte, logística, energía y proyectos de transformación digital, buscando cerrar la brecha de inversión en infraestructura de la región.

Iniciativas de Alto Impacto

La institución continuará movilizando financiamiento de terceros, como la emisión de bonos sostenibles y fondos climáticos, y promoverá alianzas estratégicas. Entre las iniciativas verdes destacadas de CAF se encuentran:

• El canje de deuda por naturaleza del Río Lempa en El Salvador: Un mecanismo por mil millones de dólares que libera recursos fiscales para la protección de ecosistemas críticos.

• Red de Biodiverciudades: Un espacio de articulación para gobiernos locales que financia intervenciones urbanas sostenibles basadas en la biodiversidad.

• Bono Azul: Una emisión de 100 millones de euros destinada a financiar proyectos para la protección del océano y las comunidades costeras.

• Pymes verdes: Una iniciativa cofinanciada por el GCF que otorga créditos y asistencia técnica a pequeñas y medianas empresas en países como Panamá para mitigar el cambio climático con soluciones innovadoras.