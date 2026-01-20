Caja de Ahorros facilita acceso al crédito para profesionales interinos y eventuales del MINSA

Inclusión financiera: Caja de Ahorros anuncia préstamos para trabajadores transitorios de la salud

• Mediante una alianza estratégica con el Ministerio de Salud, Caja de Ahorros busca cerrar la brecha financiera de un sector históricamente excluido de la banca formal.

(20/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un avance significativo hacia la inclusión financiera, Caja de Ahorros anunció la flexibilización del acceso al crédito para funcionarios administrativos y profesionales del Ministerio de Salud (MINSA) que mantienen contratos interinos, eventuales o transitorios. Esta medida impacta directamente a un segmento que tradicionalmente ha enfrentado barreras para ingresar al sistema bancario formal debido a su condición contractual.

Impacto y visión social del crédito

La iniciativa proyecta beneficiar a más de 1,600 trabajadores del sector salud, quienes ahora podrán optar por financiamientos hipotecarios, personales y de automóvil. El modelo implementado por Caja de Ahorros reconoce la estabilidad de ingresos y la continuidad de los contratos renovables anualmente, permitiendo condiciones de crédito responsables y sostenibles.

Andrés Farrugia G., gerente general de Caja de Ahorros, destacó que la entidad está transformando sus modelos de evaluación para ofrecer oportunidades reales a quienes sostienen los servicios esenciales del país. Por su parte, el ministro de Salud, Dr. Fernando Boyd Galindo, resaltó que este acuerdo mejora la calidad de vida de los funcionarios al brindarles herramientas financieras acordes a su realidad laboral y compromiso con Panamá.

Requisitos y condiciones de acceso

Para garantizar la sostenibilidad del financiamiento, la institución ha establecido criterios específicos de evaluación:

• Estabilidad laboral: Se considerará un mínimo de un (1) mes de servicio para profesionales de la salud en préstamos personales e hipotecas. Para el personal administrativo, se requiere un año de servicio para estos productos.

• Financiamiento de autos: Los funcionarios interinos y eventuales deberán contar con al menos dos años de servicio.

• Capacidad financiera: Se evaluará un nivel de endeudamiento máximo del 55% y una capacidad de pago del 35% sobre los ingresos comprobados.

Con más de 91 años de solidez, Caja de Ahorros reafirma su misión como «El Banco de la Familia Panameña», consolidando una banca moderna que busca cerrar brechas económicas. La entidad cuenta actualmente con una robusta red de más de 60 sucursales, 300 cajeros automáticos y 300 puntos de Caja Amiga a nivel nacional para brindar soporte a sus clientes.

