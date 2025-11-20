Primer Foro Inmobiliario Caja de Ahorros reúne a expertos para analizar el sector de la vivienda en 2026

Caja de Ahorros realiza el primer Foro Inmobiliario 2026 para impulsar el desarrollo del país

• El evento de alto nivel convocó a expertos, ejecutivos y referentes de la industria, quienes analizaron la innovación en modelos de negocio, la adopción tecnológica y los factores macroeconómicos que marcarán el mercado en 2026.

(20/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el propósito de impulsar una visión más competitiva, sostenible e innovadora para el sector de la vivienda y la construcción, Caja de Ahorros llevó a cabo el Primer Foro Inmobiliario Caja de Ahorros 2026, titulado “Reinventando la Estrategia del Éxito”. El encuentro reunió a expertos, ejecutivos y referentes de la industria para analizar los desafíos y oportunidades que definirán el futuro del mercado inmobiliario panameño.

Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros, cerró el evento compartiendo la visión estratégica de la institución hacia el 2026, enfocada en fortalecer el acceso a la vivienda, impulsar la innovación financiera y potenciar el rol del banco como facilitador del crecimiento del sector. Farrugia destacó que la realización del foro es una demostración del compromiso de la entidad con Panamá. “Cuando conectamos a desarrolladores, expertos, analistas y al sistema financiero en un mismo espacio, generamos conocimiento, soluciones y acciones que impulsan el desarrollo inmobiliario del país”, enfatizó.

Análisis de la Competitividad y Estrategia

El foro inició con el panel denominado “Transformando el panorama del mercado inmobiliario”, que abordó cómo la innovación en los modelos de negocio, la experiencia del cliente, la adopción tecnológica y la expansión regional están redefiniendo la dinámica del sector.

El panel contó con la participación de destacados expertos, entre ellos:

• Rina Estrada, Gerente General Regional de La Galería Inmobiliaria.

• Juan Pablo Palmieri, CEO y fundador de Quiiven.

• José Gabriel Montenegro, CEO de Consultora Internacional de Comercialización.

Posteriormente, el economista Erick Molino Ferrer presentó una lectura integral del entorno económico nacional y regional. Su análisis se centró en los factores que influirán en el mercado inmobiliario en 2026, tales como las tasas de interés, el comportamiento de la demanda de vivienda, la inversión extranjera y los principales riesgos macroeconómicos.

Compromiso con la Evolución del Mercado

Con la realización de este foro, Caja de Ahorros reafirma su papel como actor clave en la dinamización del sector vivienda. El banco impulsa la inclusión financiera, la modernización de productos hipotecarios y el diálogo multisectorial, proyectando continuar con el desarrollo de espacios de análisis y colaboración que contribuyan a un crecimiento más ordenado, innovador y alineado a las tendencias globales del mercado.

Caja de Ahorros

La Caja de Ahorros es una entidad bancaria estatal conocida como el Banco de la Familia Panameña. Cuenta con más de 91 años de solidez y confianza, y su visión se centra en “bancarizar a Panamá con innovación y rentabilidad”. La institución opera con más de 60 sucursales, 1 sucursal Móvil, más de 300 cajeros automáticos y más de 300 Caja Amiga a nivel nacional.