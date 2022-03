Cinco datos que debes saber antes de invertir en Bitcoin y otras cripto

(4/Mar/2022 – web) Panamá.- En algún momento, habrás tenido curiosidad por conocer más sobre el mundo de las criptomonedas y por realizar alguna inversión en ellas, pero, ¿Sabés cómo iniciar una inversión en Bitcoin? Si la respuesta es no, en este artículo te compartimos cinco pasos que debes seguir para realizar tu primera inversión de fiat a cripto en la blockchain.

La primera pregunta que un usuario nuevo de criptomonedas se hace es ¿Cuándo es buen momento para invertir por primera vez en cripto? Y la respuesta es siempre. Siempre es buen momento para iniciar, ya que nunca sabremos con exactitud el comportamiento que tendrá una criptomoneda; si bien es cierto las especulaciones pueden ser muchas y las predicciones de acuerdo a los análisis del mercado respecto a máximos y mínimos históricos pueden parecer certeras, nunca hay una probabilidad del 100% a acertar en el comportamiento de una criptomoneda, ya que su fluctuación no solo depende de un gráfico o de la oferta y la demanda, sino también de las noticias actuales a nivel mundial. Es por ello que siempre es buen momento de iniciar.

Lo único que se interpone entre tener criptomonedas o no, es el desconocimiento de cómo adquirirlas, es por ello que te compartimos estos cinco pasos para que puedas obtener tu portafolio cripto saludable:

1. Equipo digital: Todos en la actualidad utilizamos dispositivos tecnológicos que nos permiten estar conectados con lo digital, y para acceder a la red blockchain es necesario que tengamos un smartphone, una computadora o alguna tableta.

2. Wallet: Es importante elegir una wallet que se ajuste a tus necesidades, como por ejemplo cuando hablamos de almacenar criptomonedas para intercambiar, pensamos inmediatamente en Binance Pay, por ser una plataforma amigable y que no cobra comisión por transacción.

3. Elige el exchange que te resulte confiable: Cuando hablamos de un exchange que transmita confianza, los expertos siempre recomendamos Binance, porque en la misma plataforma puedes realizar la compra de las criptomonedas que desees, puedes almacenarlas y comercializarlas a través de las múltiples opciones que ofrece.

4. Utiliza un capital que no ponga en riesgo tu patrimonio: Esto es clave para que tu inversión no sea forzada, recuerda que invertir hoy no es sinónimo de retirar para gastar mañana, por lo general las inversiones son a largo plazo, por esa razón no inviertas dinero que ya tengas destinado para pago de servicios básicos, sino más bien, invierte esa cantidad que está almacenada en el banco sin sacarle provecho.

5. Infórmate constantemente: La información es poder y por lo tanto mientras más informado estés, mayor será la oportunidad que tendrás de crecer en el mundo del dinero digital.

Vía YDígeres