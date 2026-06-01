Citi recibe aprobación regulatoria para establecer una Representative office in Guyana

La institución financiera obtuvo la autorización del Banco de Guyana para abrir una oficina de representación en Georgetown, con el objetivo de apoyar la expansión económica de la nación.
Expansión de red global: Citi abrirá una Representative office in Guyana
• Tras casi tres décadas de relaciones comerciales con el país, la apertura de una sede física permitirá a la entidad ofrecer soluciones directas a clientes locales e internacionales.
(01/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Georgetown, Guyana.- Citi anunció que ha recibido la aprobación regulatoria por parte del Banco de Guyana para que Citibank, N.A. establezca una Representative office in Guyana, específicamente en la ciudad de Georgetown. Este establecimiento estratégico refuerza el firme compromiso de la institución financiera de apoyar la economía dinámica y en rápida expansión de la nación.
Expansión estratégica y presencia local
La expansión de la red global de la entidad marca un hito para las operaciones de la corporación. El director internacional de Citi, Ernesto Torres Cantú, explicó en tercera persona que contar con una presencia física en el terreno permite obtener una comprensión profunda de la dinámica de los negocios locales, la cultura, las regulaciones y la forma de ayudar a los clientes a navegar en cualquier tipo de entorno. El ejecutivo manifestó que esto facilitará la entrega de soluciones únicas para los clientes globales que buscan invertir en el territorio de Guyana, además de brindar soporte a las ambiciones de los clientes guyaneses que crecen en el extranjero.
La decisión corporativa de establecer una presencia en el país suramericano está directamente impulsada por el robusto crecimiento económico de la nación, de manera particular en áreas críticas como la infraestructura y el financiamiento de exportaciones. A través de este movimiento, la empresa financiera tiene como objetivo desplegar su experiencia para contribuir significativamente al desarrollo económico guyanés.
Fortalecimiento de alianzas e infraestructura financiera
Por su parte, el director de Citi en América Latina, Julio Figueroa, destacó en tercera persona que después de casi tres décadas de mantener una relación estrecha con Guyana sin poseer una presencia física en el terreno, esta nueva oficina se establece estratégicamente para mejorar la entrega de productos y servicios dentro del país. El directivo añadió que la apertura permitirá fortalecer las asociaciones colaborativas con el gobierno, sus agencias institucionales, las organizaciones del sector privado y las instituciones financieras, lo que subraya el compromiso de respaldar el crecimiento económico nacional y el desarrollo de la región latinoamericana.
Esta nueva entidad financiera servirá para facilitar el acceso de los clientes y socios de la firma a los mercados globales, apoyando con ello el crecimiento general, el desarrollo y el fortalecimiento de la infraestructura financiera del país.
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