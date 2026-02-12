Financiamiento de la Línea 3 del Metro de Panamá alcanza los 1.33 mil millones de dólares

Citi coordina financiamiento para el tramo soterrado de la Línea 3 del Metro de Panamá

• El proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá recibe un impulso financiero mediante un esquema innovador con respaldo de agencias de crédito de Corea y el BID Invest.

(12/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Citi, institución bancaria con una trayectoria superior a cien años en el país, informó su gestión como Sole Coordinator y Mandated Lead Arranger en la estructuración financiera para el tramo soterrado de la Línea 3 del Metro de Panamá. La operación asciende a un total de 1.33 mil millones de dólares, destinados a la ejecución de esta infraestructura crítica para el sistema de transporte masivo.

La transacción se fundamenta en un modelo de financiamiento pionero que cuenta con el respaldo de agencias de crédito a la exportación, específicamente las entidades coreanas K-SURE y KEXIM, en conjunto con la agencia multilateral BID Invest. Esta colaboración técnica y financiera permite movilizar capital internacional hacia proyectos de gran escala con impacto económico y social.

Impacto en la movilidad y desarrollo sostenible

El segmento objeto del financiamiento comprende una extensión subterránea de 4.4 kilómetros. Esta obra conectará la zona de Albrook con la estación Panamá Pacífico, estableciendo una alternativa de transporte público que se caracteriza por ser rápida y sostenible para los más de 500,000 habitantes de la provincia de Panamá Oeste.

Malcolm Muñoz, Gerente General de Citi Panamá, destacó que este financiamiento evidencia la capacidad de la institución para estructurar soluciones innovadoras en infraestructura de gran magnitud. El ejecutivo señaló que el proyecto no solo transformará la movilidad, sino que contribuirá al desarrollo sostenible del país mediante la creación de redes de transporte eficientes.

Beneficios para los usuarios de Panamá Oeste

La implementación de esta nueva infraestructura facilitará la reducción de los tiempos de traslado, estimando una disminución de 90 a 38 minutos por trayecto. Este cambio generará ahorros directos en costos de transporte para los ciudadanos y promoverá una opción más segura frente al uso de buses diésel y vehículos particulares.

Se prevé que la Línea 3 del Metro de Panamá atienda un promedio diario de 180,000 pasajeros. Con esto, se busca fortalecer la integración del sistema de transporte público y mejorar la calidad de vida en sectores que actualmente mantienen una alta dependencia del automóvil.

Liderazgo en banca de inversión

A través de esta operación, Citi consolida su posición en la estructuración de financiamientos para proyectos de infraestructura en América Latina, especialmente en aquellos respaldados por agencias de crédito a la exportación. La gestión fue posible gracias a la coordinación entre los equipos de la plataforma global de Citi en las Américas, Corea y Panamá.

