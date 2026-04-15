Citi Wealth publica informe de visión macroeconómica para el segundo trimestre de 2026

El último informe de Citi Wealth analiza cómo los shocks globales impulsan la volatilidad, recomendando carteras ancladas en fundamentos sólidos y activos de alta calidad.
Estrategias de inversión de Citi Wealth frente a la volatilidad global y la inflación
• Ante un entorno de política monetaria estricta, Citi Wealth favorece las acciones de gran capitalización de EE. UU. y la renta fija de corta duración para el T2 2026.
(15/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Nueva York, EE. UU.- Citi Wealth publicó su informe trimestral titulado «El Corto y Largo Plazo: Visión de Inversiones Macroeconómicas T2 2026». El documento está diseñado para ofrecer orientación global basada en datos, permitiendo a los inversores navegar mercados complejos marcados por una rápida revalorización del riesgo y una creciente volatilidad.
Según el informe, los shocks globales están impactando los mercados financieros, aunque la economía de Estados Unidos muestra una resiliencia relativa. Kate Moore, Directora de Inversiones de Citi Wealth, señaló que los elevados riesgos de inflación y las expectativas de una política monetaria más estricta refuerzan la preferencia de la firma por la calidad en las carteras de inversión.
Estrategias de inversión ante la volatilidad
La visión para el segundo trimestre de 2026 favorece activos que aporten equilibrio y potencial de ingresos. La firma destaca una preferencia por las acciones de gran capitalización en EE. UU. y la renta fija de alta calidad con duración corta. Asimismo, se mantiene una asignación estratégica al oro, considerado un diversificador y contrapeso clave para las carteras en el contexto actual.
Durante el primer trimestre de 2026, el S&P 500 experimentó una caída del 9% de pico a valle, una cifra que, de acuerdo con el análisis, se mantiene dentro de las normas históricas. Este escenario refuerza la importancia de un posicionamiento resiliente a largo plazo en lugar de reacciones inmediatas ante las oscilaciones del mercado de renta variable.
Convicciones principales del informe
Citi Wealth ha delineado cinco convicciones fundamentales para el panorama macroeconómico del T2 2026:
• Menor duración en bonos: Ante preocupaciones fiscales e inflacionarias, los bonos a corto plazo ofrecen ingresos atractivos con menor riesgo de precio.
• Preferencia por riesgo de renta variable: Debido a los diferenciales ajustados en el crédito global, la firma sugiere evitar el riesgo de crédito excesivo.
• Rol estratégico del oro: La diversificación de reservas globales por parte de entidades internacionales sustenta el beneficio potencial de este activo.
• Temas estructurales accionables: El reajuste de las cadenas de suministro, la transición energética y la inteligencia artificial crean oportunidades de inversión duraderas.
Finalmente, el informe destaca que eventos geopolíticos, como los conflictos en Oriente Medio, están acelerando cambios en la política fiscal y la seguridad energética, lo que convierte a estos temas estructurales en puntos clave para la toma de decisiones financieras en lo que resta del año.
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