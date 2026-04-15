Citi Wealth publica informe de visión macroeconómica para el segundo trimestre de 2026

Finalmente, el informe destaca que eventos geopolíticos, como los conflictos en Oriente Medio, están acelerando cambios en la política fiscal y la seguridad energética, lo que convierte a estos temas estructurales en puntos clave para la toma de decisiones financieras en lo que resta del año.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: