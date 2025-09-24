La x402 Foundation busca revolucionar la monetización de contenido en internet

Cloudflare y Coinbase lanzan la x402 Foundation para pagos digitales

(24/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) San Francisco, Estados Unidos.-. Cloudflare, en asociación con Coinbase, ha anunciado el lanzamiento de x402 Foundation, una plataforma que tiene como objetivo principal promover un nuevo estándar de internet para los pagos digitales. Esta iniciativa busca simplificar la forma en que los propietarios de sitios web, desarrolladores y creadores de contenido envían y reciben pagos a nivel global, sin importar la ubicación, moneda o método de pago.

Un nuevo estándar para la monetización en la web

La x402 Foundation responde a la necesidad de una forma simple y estandarizada de monetizar las nuevas tecnologías de internet, como las API y los agentes autónomos. A pesar de que el código de respuesta HTTP 402 («Pago Requerido») existe desde hace décadas, su falta de estandarización ha impedido una adopción generalizada, lo que ha dificultado el auge de los micropagos.

Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare, afirmó que están entusiasmados de asociarse con Coinbase para crear una base neutral que garantice que x402 se convierta en un protocolo vital para el comercio digital. Por su parte, Erik Reppel, director de ingeniería de la plataforma para desarrolladores de Coinbase, destacó que el comercio de agentes es una oportunidad única para repensar el valor en línea y que la fundación sentará las bases para que esto suceda.

El futuro de los pagos en línea

El objetivo de la x402 Foundation es establecer un estándar abierto y consistente para el «dinero nativo de Internet». Esto permitirá a cualquier persona que desee monetizar su contenido o servicios, como los desarrolladores que cobran por el acceso a una API o los creadores por el acceso a su contenido, hacerlo de forma sencilla. La estandarización del formato facilitará la interpretación de la solicitud de pago por parte de cualquier usuario que reciba una respuesta HTTP 402.