Colombia lanza sistema de pagos inmediatos Bre-B con 10 millones de usuarios inscritos

Seguridad y eficiencia: Bre-B transforma el sistema de pagos inmediatos en Colombia

Con 10 millones de usuarios registrados, Bre-B busca reducir el uso del efectivo y fomentar la inclusión financiera en todo el país.

La plataforma RiskShield by INFORM será clave en la prevención de fraudes durante la implementación del sistema de pagos inmediatos Bre-B.

(26/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En septiembre, Colombia dará un paso decisivo hacia la modernización financiera con el lanzamiento oficial de Bre-B, la nueva plataforma nacional de pagos inmediatos administrada por el Banco de la República. Esta infraestructura permitirá realizar transferencias electrónicas en tiempo real entre bancos, billeteras digitales, cooperativas y fintechs, operando de forma continua los 365 días del año.

Bre-B: interoperabilidad, inclusión y seguridad

Hasta mediados de agosto, Bre-B ya contaba con 10 millones de usuarios registrados y 25 millones de llaves de pago activas, lo que evidencia una rápida adopción. El sistema garantiza interoperabilidad entre todos los actores del ecosistema financiero, consolidándose como una infraestructura pública moderna, segura y neutral.

Actualmente, el 78,6% de los pagos mensuales en Colombia se realiza en efectivo, reflejo de una alta dependencia del dinero físico. Esta situación responde a la fragmentación de los sistemas de pago, los altos costos por transacción y la falta de inmediatez. Bre-B busca revertir esta tendencia, facilitando el acceso a servicios financieros y promoviendo la inclusión en zonas urbanas y rurales.

Inspirado en modelos internacionales como Pix (Brasil), UPI (India) y SEPA (Europa), Bre-B permite transferencias mediante llaves digitales como número de celular, correo electrónico, cédula o códigos únicos, sin necesidad de conocer el número de cuenta del receptor. El servicio será gratuito para usuarios individuales y de bajo costo para comercios y pymes.

Riesgos emergentes y soluciones tecnológicas

El entusiasmo por el nuevo sistema de pagos inmediatos también ha traído desafíos. Durante el proceso de inscripción de llaves de pago se han reportado intentos de fraude por suplantación de identidad, enlaces falsos y estafas en aplicaciones de mensajería. Aunque Bre-B cuenta con validaciones centralizadas y monitoreo en tiempo real, se requiere una gestión proactiva de riesgos, especialmente en la fase inicial de adopción masiva.

Una de las soluciones más destacadas es RiskShield by INFORM, una plataforma de prevención del fraude basada en inteligencia artificial híbrida. Esta herramienta detecta y bloquea patrones sospechosos con alta precisión antes de que el fraude se concrete. Más de 250 instituciones globales confían en RiskShield como referente en seguridad transaccional.

Federico dos Reis, CEO de INFORM para Latinoamérica, subrayó que el éxito de Bre-B dependerá del compromiso conjunto entre gobierno, entidades financieras, empresas tecnológicas y ciudadanos. “La transición hacia una economía digital más segura e inclusiva exige colaboración, educación financiera y tecnologías avanzadas que protejan a todos los actores del sistema”, concluyó.