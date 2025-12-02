Cinco formas de generar ingresos adicionales usando solo el celular durante fin de año

PayJoy explica cómo usar el smartphone para generar ingresos adicionales en temporada alta

• Un experto de PayJoy comparte recomendaciones prácticas que van desde la gestión de redes sociales hasta la venta de productos digitales, aprovechando el celular para la economía digital.

(02/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La temporada de fin de año, marcada por celebraciones y compromisos sociales, suele conllevar un incremento significativo en los gastos de los hogares. Frente a esta presión económica, muchas personas recurren a la búsqueda de formas prácticas de generar ingresos adicionales o fortalecer los negocios que ya administran, una tarea para la cual el teléfono móvil se ha convertido en una herramienta esencial.

El Smartphone como Eje de la Economía Digital

El celular permite poner en marcha alternativas económicas simples y accesibles sin necesidad de grandes inversiones. Desde gestionar operaciones de venta hasta impulsar emprendimientos, el smartphone abre nuevas oportunidades económicas.

Joaquín Davalos, country manager de PayJoy para Panamá, resaltó el potencial de esta herramienta. “El celular se ha convertido en una herramienta económica y poderosa para que más personas generen ingresos sin depender de infraestructura o inversiones altas, permitiendo que cualquier persona impulse sus ideas, fortalezca su negocio o encuentre nuevas oportunidades en un momento del año donde cada peso cuenta”, comentó.

5 Recomendaciones para Obtener Ingresos Adicionales

PayJoy compartió una serie de recomendaciones sobre cómo utilizar el celular para generar ingresos adicionales o aumentar la visibilidad de los negocios durante la temporada alta:

• Gestor de Redes Sociales: Ofrecer apoyo a pequeñas empresas en la gestión de sus publicaciones, mensajes y contenido básico en redes sociales.

• Venta de Productos Digitales: Comercializar productos sin inventario físico (plantillas, guías o cursos) que pueden venderse a cualquier hora del día.

• Monetización de Contenido: Crear contenido atractivo en redes sociales y monetizarlo mediante colaboraciones, publicidad o enlaces de afiliados, dependiendo del alcance logrado.

• Servicios Freelance Remoto: Ofrecer servicios profesionales de manera remota a través de plataformas y aplicaciones que conectan a trabajadores independientes con empresas a nivel nacional e internacional.

• Impulso de Negocios Existentes: Usar el celular para ampliar el alcance de un negocio a través de ventas directas por WhatsApp, Marketplace o redes sociales, lo que elimina la necesidad de contar con un local físico.

Acceso a la Herramienta Esencial

A pesar de la accesibilidad de estas alternativas, la limitación en el acceso a un smartphone moderno puede ser una barrera para muchas personas. En casos de falta de historial crediticio o barreras en el sistema financiero tradicional, el acceso a esta herramienta esencial —necesaria para estudiar, emprender o trabajar— se restringe.

Frente a esta situación, soluciones de financiamiento flexible, como las ofrecidas por PayJoy, facilitan que más usuarios adquieran un celular a cuotas. Este mecanismo amplía las oportunidades para que un mayor número de personas participe activamente en la economía digital.

El aprovechamiento del celular para generar ingresos adicionales no solo brinda una solución financiera inmediata en la temporada de fin de año, sino que también fomenta hábitos sostenibles de emprendimiento y crecimiento personal a largo plazo.

