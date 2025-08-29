Consulta pública sobre el Plan de Relacionamiento del BCIE convoca a la sociedad civil

Consulta pública del BCIE busca fortalecer su política de transparencia

La iniciativa busca fortalecer el vínculo del BCIE con distintos sectores sociales, consolidando su compromiso con la rendición de cuentas y el desarrollo inclusivo.

(29/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Tegucigalpa, Honduras.- En un paso firme hacia la consolidación de una cultura institucional basada en la transparencia y la participación, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anuncia el inicio de la consulta pública de su Plan de Relacionamiento de la Política de Acceso a la Información (PAI).

Durante un período de 45 días, actores externos de todos los sectores podrán revisar el borrador del plan, identificar oportunidades de mejora y proponer acciones innovadoras que fortalezcan el vínculo entre el BCIE y la sociedad. Esta apertura al diálogo reafirma el compromiso del Banco con la rendición de cuentas y la construcción de confianza pública.

“La consulta pública no solo es una herramienta de mejora institucional, sino una invitación abierta a co-crear mecanismos que garanticen un acceso equitativo y transparente a la información”, destacó el equipo de Comunicación Estratégica del BCIE.

Toda la documentación y detalles del proceso están disponibles en NEXUS, el portal de relacionamiento de la PAI , donde los interesados pueden participar activamente en esta iniciativa.

Este esfuerzo se enmarca en la transformación institucional del BCIE, que busca ser un motor de cambio positivo en la región. Con 64 años de trayectoria y presencia en 15 países miembro, el Banco reafirma que la apertura informativa es clave para un desarrollo más inclusivo y sostenible.