Cuentas Claras: Cómo lograr un ahorro diario, a través de cinco sencillos cambios en nuestra vida diaria

• En esta cápsula de Cuentas Claras, Elizabeth Sánchez compartirá cómo poder ahorrar dinero y reducir gastos del día a día con 5 sencillos pasos.

(16/Mar/2021 – web) CAC.- Nadie dijo lo complicada que podía llegar a ser la vida adulta, pocos se imaginaban que nos iba a tocar pagar tantas facturas, aprender a escoger fruta madura en el super y un montón de otras cosas que a veces no son tan divertidas, pero tranquilos, todos estamos en el mismo barco y aquí les presentamos 5 ahorros clave que podemos implementar en nuestra vida diaria y así marcar una diferencia.

En esta edición de Cuentas Claras, Elizabeth Sánchez, consejera financiera con más de 7 años de experiencia, y fundadora de Mindful Finance, nos dará 5 tips de ahorro que podemos implementar en nuestro día a día. En el canal de YouTube de Mastercard podrán encontrar contenidos como éste, y muchos otros temas como: el crédito, el funcionamiento de los bancos, cómo armar un presupuesto y más. Todos estos temas, con el único fin de brindar conocimiento a cualquier persona interesada en entender y mejorar sus finanzas personales.

Sánchez comparte la importancia de empezar a ahorrar a través de estos cinco sencillos pasos:

1. Hacer un menú semanal: Saber a qué vamos y por qué vamos. El problema es que al comprar “lo de siempre” o comprar sin un plan, el consumidor termina gastando casi un 30%, ya sea porque caduca o porque compra impulsivamente.

Se recomiendan los siguientes pasos a la hora de visitar el super mercado:

• Mira en la alacena lo que tienes

• Haz un menú para cada día usando todo lo que tengas

• Haz una lista con los ingredientes que te falten

• Ve al súper, compra solo lo de la lista y no vayas con hambre

• Elige frutas y verduras de temporada ya que siempre son hasta 30% más baratas que el resto.

El ahorro también puede estar en sintonía con el medio ambiente, así que además de los tips previos, Sánchez comparte estas ideas que además de ayudar a ahorrar, combaten la contaminación y promueven prácticas sostenibles.

2. Cambiar cuchillas de afeitar desechables por rasuradoras metálicas: El mango dura más de 30 años y las cuchillas de doble hoja son más baratas. Con lo que cuesta una razuradora desechable, se pueden comprar los repuestos de las cuchillas para 1 año de uso.

3. Usa copa menstrual: Dura hasta 10 años y las mujeres pueden ahorrar hasta $3500 usd de estar gastando en opciones que son bastante contaminantes.

4. Cambia el detergente por bicarbonato con jabón neutro: El bicarbonato es buenísimo para limpiar y además es súper barato. Por cada kilo de bicarbonato, agregas 400 grs de jabón neutro y usas entre 4 y 6 cucharadas por lavada.

Y por último, Elizabeth brinda un tip de tecnología enfocado en las aplicaciones de música, películas y series:

5. ¡Compren planes familiares! En ellos se pueden ahorrar hasta el 45% del costo mensual vs si lo hacerlo individual. Acudan a primos, amigos, ex novios, lo que sea. El truco está en que cada uno dé su parte del total anual y una persona se encarga de pagar con su tarjeta de débito; así no tienen que complicarse la vida cobrando cada mes. Y es así como pequeñas acciones y cambios pueden ayuudarte a ahorrar de manera drástica en el día a día.

Cuentas Claras es una serie de videos de Mastercard que desarrolla información financiera de forma cercana, dinámica y fácil de entender, estos videos se publican cada 15 días desde octubre del 2020 y se extenderán por el resto del año a través de las redes sociales y el canal de YouTube de Mastercard, donde pueden encontrar otros videos enfocados en bancos, préstamos, uso del efectivo y más.

Vía Themapcomm