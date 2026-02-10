El BCIE fortalece su estrategia de fondeo 2026 con operación financiera en Japón

BCIE amplía emisión de bonos en el mercado japonés por 15 millones de dólares neozelandeses

• A través de una colocación privada, el BCIE reafirma su posición en Asia y diversifica su base de inversionistas para optimizar el financiamiento del desarrollo regional.

(10/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Tegucigalpa, Honduras.- El BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) llevó a cabo la reapertura por 15 millones de dólares neozelandeses (NZD) de la colocación privada emitida originalmente el pasado 3 de diciembre de 2025. Con esta operación, efectuada en el mercado de capitales de Japón, el monto total de la emisión asciende a NZD40 millones, con un plazo de vencimiento de cinco años.

Respaldo del mercado japonés y diversificación

La transacción contó con el respaldo del segmento de inversionistas “retail” japoneses, un sector reconocido internacionalmente por su estabilidad y confianza en la solidez financiera del BCIE. Esta reapertura constituye la primera colocación privada dentro del plan de fondeo 2026 de la institución, siguiendo a las emisiones benchmark realizadas previamente en mercados públicos por montos de US$2,000 millones y GBP 500 millones.

La operación se alinea con la estrategia financiera del Banco, la cual busca complementar las emisiones globales a través de acciones que diversifiquen mercados y monedas, amplíen la base de inversionistas y optimicen los costos de fondeo. El mercado asiático representa una pieza clave para la institución, siendo el origen del 19% de las emisiones históricas del organismo.

Posicionamiento crediticio internacional

La confianza depositada por los inversionistas en esta transacción ratifica el posicionamiento del BCIE como un emisor de alta calidad crediticia en la región de Asia. Según destaca la institución, este tipo de movimientos financieros permiten ejecutar de manera consistente su estrategia de financiamiento a largo plazo.

Finalmente, la entidad reafirmó su capacidad para asegurar recursos competitivos en los mercados internacionales, con el objetivo de continuar impulsando proyectos de desarrollo sostenible y crecimiento económico en sus países miembros.

