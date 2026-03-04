El Directorio de CAF aprueba USD 1.130 millones para el desarrollo de la región

CAF destina millonarios recursos para resiliencia climática y seguridad hídrica

• El banco de desarrollo aprobó cuatro operaciones de alto impacto orientadas a la gestión de desastres, seguridad ciudadana y equilibrio fiscal en Uruguay, Ecuador y España.

(04/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Lima, Perú.- El Directorio de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, reunido en la capital peruana, dio luz verde a un paquete de recursos financieros por un total de USD 1.130 millones. Estos fondos están destinados a impulsar el desarrollo sostenible a través de proyectos que mejoran la resiliencia climática, la seguridad hídrica, la gestión de emergencias y el equilibrio fiscal en diversos países miembros.

Operaciones de alto impacto regional

La aprobación de CAF se desglosa en cuatro ejes fundamentales. En Uruguay, se estableció una línea de crédito de USD 450 millones para fortalecer la gestión de deuda y la respuesta ante contingencias climáticas. Por su parte, Ecuador recibirá USD 450 millones distribuidos en dos operaciones enfocadas en reforzar la seguridad ciudadana y la capacidad de respuesta frente a desastres naturales. Asimismo, se aprobó un crédito de USD 230 millones para la empresa ACOSOL, destinado a garantizar la seguridad hídrica en 11 municipios de la Costa del Sol en España.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la institución, destacó en tercera persona que estos recursos reafirman la posición del banco como socio estratégico, ofreciendo soluciones concretas a los desafíos más apremiantes de las poblaciones. Díaz-Granados también subrayó que la expansión hacia el Caribe, con el inicio del proceso de incorporación de San Vicente y las Granadinas como accionista, encamina a la entidad a ser el banco de desarrollo con mayor cobertura geográfica en la región.

Liderazgo y estrategias sectoriales

Durante la sesión, se anunció que la presidencia del Directorio será transferida a Uruguay. El ministro de Finanzas uruguayo, Gabriel Oddone, ejercerá este mandato por un año, a partir del 1 de abril de 2026, sucediendo al ministro de Finanzas de Trinidad y Tobago, Davendranath Tancoo.

En el ámbito sectorial, CAF presentó una estrategia integral para convertir al Perú en un líder global en turismo. El plan contempla la diversificación de destinos y la consolidación de Cusco–Machu Picchu, además de promover rutas culturales y religiosas. En este contexto, se firmó un acuerdo con ONU Turismo y la Cátedra Vargas Llosa para fomentar la innovación en el turismo literario en América Latina y el Caribe.

Compromiso con la transparencia

Otro hito relevante fue la presentación del Informe de Transparencia de la institución. Durante el año 2025, el banco amplió significativamente la difusión de sus indicadores institucionales, pasando de cuatro a más de treinta métricas que incluyen datos sobre financiamiento, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e información operativa. Estas acciones, junto con el refuerzo de las plataformas digitales, han permitido una mejora sustancial en las evaluaciones internacionales de gobernanza y participación ciudadana.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: