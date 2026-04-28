El fortalecimiento del dólar se intensifica ante tensiones geopolíticas globales

El índice de la divisa estadounidense registra avances debido a la falta de progreso en las negociaciones entre EE. UU. e Irán y las expectativas ante las decisiones de la Reserva Federal.
Tensiones en Medio Oriente impulsan el fortalecimiento del dólar este martes
• Thadeu Dos Santos, experto de Infinox, analiza cómo el fortalecimiento del dólar impacta los mercados globales y la resistencia del real brasileño frente a la inflación.
(28/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El fortalecimiento del dólar marcó la pauta en los mercados financieros este martes, impulsado por un incremento en las tensiones geopolíticas y la incertidumbre en las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán. Según el análisis de Thadeu Dos Santos, Director Regional de Infinox para LATAM, la ausencia de acuerdos visibles ha reavivado el temor a interrupciones en el suministro energético a través del estrecho de Ormuz.
Impacto geopolítico y política monetaria
Este escenario de inestabilidad mantiene elevados los precios del petróleo, lo que a su vez refuerza las presiones inflacionarias a nivel global. Como respuesta, las rentabilidades de los bonos del Tesoro estadounidense han mostrado un ascenso, consolidando el fortalecimiento del dólar mientras los inversionistas aguardan la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).
Dos Santos destaca que el mercado se mantiene cauteloso, posicionándose ante un posible tono menos acomodaticio por parte de la Fed, lo que podría dar un soporte adicional a la moneda estadounidense en los días venideros.
Panorama económico en Brasil
En contraste, el real brasileño ha logrado mantenerse cerca de sus niveles más altos desde inicios de 2024. Este desempeño se apoya en los altos precios del crudo y el atractivo del «carry trade», además de una mejora en los términos de intercambio para la nación suramericana. No obstante, el analista advierte que el reciente fortalecimiento del dólar ha limitado el margen de apreciación del real, sugiriendo una posible volatilidad a corto plazo.
En el ámbito doméstico brasileño, el indicador de inflación IPCA-15 de abril registró una aceleración mensual del 0,89%. Aunque la cifra se situó ligeramente por debajo de las previsiones, la inflación interanual alcanzó el 4,37%.
Perspectivas de mercado
El futuro inmediato de las divisas dependerá del equilibrio entre las decisiones de la Reserva Federal y el Banco Central de Brasil. Un cambio en la orientación de cualquiera de estas entidades será un catalizador crítico para la volatilidad cambiaria. Para Dos Santos, la trayectoria de las monedas en la región seguirá influenciada por el apoyo de las materias primas y el sentimiento global de riesgo derivado de los conflictos internacionales.
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