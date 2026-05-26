Expertos analizan los desafíos que plantea la entrada de Panamá a la OCDE

Durante el foro organizado por IFA Panamá, se examinó el costo de oportunidad de permanecer en listas discriminatorias y la ausencia de herramientas globales para solucionar disputas de fiscalidad internacional.
IFA Panamá debate el impacto económico y fiscal ante la entrada de Panamá a la OCDE
• Especialistas nacionales e internacionales advierten en las VI Jornadas de Precios de Transferencia que el proceso de adhesión requiere salvaguardar la identidad y competitividad del modelo económico del país.
(26/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los retos, las oportunidades y los ajustes normativos asociados a la futura entrada de Panamá a la OCDE constituyeron el eje central de los análisis desarrollados durante las VI Jornadas de Precios de Transferencia. En este encuentro especializado, diversos analistas del plano local e internacional examinaron los parámetros de transparencia fiscal, competitividad y reputación exterior que inciden de forma directa sobre la plataforma económica de la República de Panamá.
Perspectivas sobre la adhesión y la institucionalidad
En el desarrollo del panel de discusión titulado “Panamá ante el espejo de la OCDE”, espacio conducido por el presidente de la International Fiscal Association en Panamá (IFA Panamá), José Luis Galíndez, y que contó con la intervención de los profesionales Marco Fernández, Ubaldo González, José Andrés Romero y Laura Sanint, se planteó que la incorporación al organismo multilateral trasciende los factores estrictamente tributarios. El especialista José Andrés Romero indicó en tercera persona que el ingreso a la organización internacional no representa una carta blanca para el territorio nacional, argumentando que el acercamiento debe evaluarse bajo un prisma analítico enfocado en la construcción de un entorno comercial con mejores oportunidades. Romero precisó que la metodología de la institución sirve para identificar asimetrías operativas, pero aclaró que no suple las capacidades locales de ejecución ni las determinaciones políticas.
Por su parte, el economista Marco Fernández expuso en tercera persona que el Estado panameño posee una configuración institucional dual que integra pilares financieros robustos, citando como ejemplos el Canal de Panamá y la dolarización del mercado, frente a áreas coyunturales que registran debilidades. Fernández apuntó que las estructuras estatales deben utilizar el proceso de aproximación al organismo internacional como una herramienta para propiciar las reformas pendientes, señalando la resistencia que oponen determinados grupos de interés ante las modificaciones legales.
Desde la perspectiva de los organismos multilaterales, el experto en materia de tributos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ubaldo González, aclaró en tercera persona que las denominadas listas grises y negras responden prioritariamente a las normativas internas aplicadas por la Unión Europea y no a disposiciones emanadas directamente de la organización. González subrayó que el país afronta un impacto adverso en sus ventajas financieras al mantenerse en dichas clasificaciones discriminatorias, traduciéndose en una eventual retracción de capitales extranjeros. El técnico del BID asoció el debate parlamentario del proyecto de Ley que modifica el código fiscal para regular la Sustancia Económica con las acciones de alineación tributaria requeridas en el continente europeo.
A su vez, la especialista colombiana en fiscalidad internacional, Laura Sanint, aportó en tercera persona la experiencia metodológica de su país de origen, detallando que el proceso de incorporación técnica inició en el año 2011 y culminó formalmente en el año 2020, extendiéndose los ajustes regulatorios hasta el año 2022. Sanint sugirió a las autoridades panameñas trazar una planificación que proteja los intereses económicos propios. En sintonía con este planteamiento, José Luis Galíndez argumentó en tercera persona que la ruta adoptada por la administración gubernamental potenciará los indicadores de gobernabilidad, estimulando el progreso económico interno a largo plazo. Galíndez concluyó que la fase inicial de adhesión demandará lapsos prolongados condicionados por las auditorías técnicas que la organización efectúa sobre el marco legislativo local.
Limitaciones en el arbitraje y la sustancia económica
En el marco de las conferencias magistrales, el invitado internacional Mauricio Plaza Vegas abordó los vacíos existentes en los arbitrajes de controversias tributarias internacionales, enfatizando la falta de esquemas globales viables para solucionar litigios en precios de transferencia. Según los criterios establecidos por la Dirección General de Ingresos (DGI), los precios de transferencia corresponden a las tarifas, montos o márgenes de ganancia acordados en operaciones efectuadas entre firmas vinculadas mediante el traspaso de activos o prestaciones, debiendo fijarse bajo criterios de libre competencia similares a los pactados entre agentes independientes. Plaza Vegas detalló en tercera persona que las deficiencias regulatorias actuales exponen al contribuyente a variaciones impositivas unilaterales que incrementan sus bases gravables. El especialista anticipó que la próxima aprobación de un convenio marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los inicios del año 2027 integrará directrices de arbitraje que sentarán las bases de un tratado multilateral.
Finalmente, en el panel «¿Es el fin del benchmarking defensivo? Estrategias post-BEPS», el expositor internacional Juan Camilo Bedout manifestó en tercera persona que las oficinas de recaudación de impuestos y las empresas comerciales necesitan migrar sus metodologías tradicionales de evaluación hacia análisis enfocados en la materialización de las transacciones. Bedout constató que el entorno tributario internacional prioriza los criterios de sustancia sobre las formalidades de los documentos, lo que elevará la relevancia de la justificación fáctica en los procesos de auditoría externa y fiscalización pública.
La agenda de las jornadas técnicas incluyó disertaciones complementarias enfocadas en rentabilidad sostenible y creación de valor en intangibles bajo la conducción de Gerardo Herrera Martínez; metodologías de defensa en el entorno contemporáneo lideradas por Frida Medrano; el influjo de las reglas tarifarias en las pautas de sustancia económica guiado por Rosemari Cordero; y la aplicación de jurisprudencia en regímenes estables bajo la moderación de Nelson Gutiérrez.
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