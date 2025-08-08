¿Está seguro tu dinero? Claves para evaluar la seguridad financiera de una entidad

Seguridad financiera: cómo identificar bancos confiables en Panamá

Para garantizar la seguridad financiera de sus ahorros, los usuarios deben considerar la regulación local, auditorías independientes y el capital regulatorio de la institución.

Scotiabank mantiene altos estándares de seguridad financiera, con calificaciones internacionales sólidas y supervisión en tres niveles, lo que refuerza la confianza de sus clientes.

(8/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La seguridad financiera se ha convertido en una preocupación creciente para los panameños, especialmente tras la intervención y liquidación de algunas entidades bancarias en años recientes. Ante este panorama, surge una pregunta esencial: ¿cómo saber si mi dinero está realmente seguro en una entidad financiera?

La respuesta exige un análisis riguroso de varios factores clave. Uno de los más relevantes son las calificaciones de riesgo, emitidas por agencias internacionales como Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s. Estas evaluaciones reflejan la capacidad de una institución para cumplir con sus obligaciones financieras, y se actualizan periódicamente para ofrecer una visión clara de su fortaleza crediticia. Las categorías van desde AAA (máxima seguridad) hasta D (default o incapacidad de pago).

Además de los ratings, es indispensable verificar que la entidad esté regulada por organismos nacionales como la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). El cumplimiento de normativas locales e internacionales es un indicador de transparencia y solidez operativa.

Esteban Zamora, director regional de Riesgo Retail y Pymes de Scotiabank, afirma que “una alta calidad crediticia en las calificaciones de riesgo internacionales es señal de operaciones ordenadas y planificación estratégica para enfrentar imprevistos”.

Scotiabank ejemplifica este estándar de seguridad financiera. La entidad ostenta calificaciones Aa2 por Moody’s, AA por Fitch y A+ por Standard & Poor’s. Además, está sujeta a tres niveles de supervisión: regulación local (SBP, SMV, Superintendencia de Seguros y Reaseguros, Unidad de Análisis Financiero), auditorías independientes realizadas por KPMG y auditorías internas de su Casa Matriz.

En Panamá, Scotiabank opera como sucursal de su matriz canadiense, lo que le permite apalancarse en su capital regulatorio. Al cierre del segundo trimestre de 2025, su índice de capital CET1 fue de 13.2%, superando ampliamente el mínimo requerido del 7% por la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras (OSFI) de Canadá.

Con más de 192 años de trayectoria global y más de 50 años en Panamá, Scotiabank adopta las regulaciones más estrictas en todos los mercados donde opera, incluyendo las de OSFI. Esta combinación de experiencia, respaldo internacional y cumplimiento normativo posiciona a la entidad como una opción confiable para quienes buscan proteger su patrimonio.

La seguridad financiera no es un concepto abstracto: es una realidad alcanzable mediante información clara, análisis técnico y elección consciente de instituciones sólidas.