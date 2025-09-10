Estudio de Citi revela cómo activos digitales y la IA transformarán el sector post-trade

Liquidaciones aceleradas y tokenización impulsan evolución del sector financiero

• El estudio «Securities Services Evolution» de Citi destaca que las empresas están adoptando rápidamente tecnologías innovadoras como GenAI para optimizar las operaciones post-trade y mantenerse competitivas en el mercado global.

(10/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.-. El más reciente documento informativo de Citi, titulado “Securities Services Evolution”, detalla cómo el sector post-trade a nivel mundial se encuentra en la antesala de una profunda transformación. El informe, basado en la opinión de 537 líderes del mercado financiero, revela que esta evolución estará marcada por la velocidad, la resiliencia y la optimización de costos, impulsada por la integración de activos digitales, la implementación de liquidaciones aceleradas y la adopción de la inteligencia artificial generativa (GenAI).

Tendencias Clave que Redefinen el Mercado

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la proyección de que, para el año 2030, el 10% de la facturación del mercado global se realizará mediante activos digitales y valores tokenizados, con las stablecoins emitidas por bancos como un facilitador clave para la eficiencia en las garantías. En cuanto a las liquidaciones, el 76% de los encuestados está activamente involucrado en iniciativas relacionadas con la transición a un modelo T+1 para 2025, buscando optimizar los procesos internos. A medida que este enfoque se extienda a Europa y el Reino Unido, la automatización se volverá primordial para su éxito.

El Rol de la Inteligencia Artificial y la Expansión Regional

El documento de Citi destaca que la adopción de GenAI es una realidad creciente en el sector. Un 86% de las empresas encuestadas está realizando pruebas piloto con esta tecnología, y un 57% la está aplicando específicamente en operaciones post-trade. Las empresas de compra lideran su uso en áreas como conciliación y reportes. Por otro lado, la región de Asia Pacífico se posiciona a la vanguardia en la adopción de activos digitales, gracias a la amplia aceptación de las criptomonedas a nivel minorista y a los sólidos esfuerzos regulatorios que han facilitado su implementación.

Chris Cox, Director de Servicios de Inversión de Citi, y Amit Agarwal, Director de Custodia de Citi, coinciden en que la industria está al borde de un cambio significativo. Afirman que Citi no solo observa estas tendencias, sino que está empoderando activamente a sus clientes para aprovechar las oportunidades mediante el despliegue estratégico de soluciones digitales y de datos, preparándolos para un futuro donde los activos digitales y los tradicionales convergerán.