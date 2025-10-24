Finanzas Abiertas: La clave para un sistema financiero más competitivo e innovador en América Latina

El futuro financiero de Panamá pasa por las Finanzas Abiertas y la centralidad del cliente

• El modelo de Finanzas Abiertas o Open Finance ha demostrado su capacidad de impulsar la competencia e innovación en Brasil y se presenta como la clave para la modernización del sistema financiero panameño.

(24/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Las Finanzas Abiertas (Open Finance) están redefiniendo la interacción de los usuarios con el sistema financiero a nivel global. El modelo, basado en el intercambio seguro de datos con el consentimiento expreso del usuario, ha demostrado ser un poderoso motor para la innovación y la competencia, con Brasil liderando el camino. En los últimos tres años, el país sudamericano reportó más de 2.000 millones de reales en inversiones, duplicó los consentimientos para alcanzar 42 millones de usuarios en un año y hoy registra más de 1.000 millones de comunicaciones financieras exitosas semanalmente.

Topaz, una empresa de tecnología especializada en soluciones digitales para el sector, ha participado en este proceso en Brasil, proporcionando plataformas que garantizan la interoperabilidad, la seguridad y una experiencia de usuario óptima. Esta experiencia sirve como referencia para Panamá, un país con condiciones favorables y un rápido avance en la transformación digital para adoptar el modelo de Open Finance.

Panamá con Base Sólida para la Transformación Digital

Según datos de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), el país cerró 2024 con un 95% de bancarización y un registro de 5.6 millones de cuentas activas. La adopción de canales digitales se ha triplicado en solo cuatro años, y en 2024, Telered procesó 349 millones de transacciones, equivalentes a B/. 108.963 millones, con un crecimiento anual del 7.61%. Además, el 92% de la población utiliza medios digitales de pago, lo que posiciona a Panamá entre los países más avanzados de la región en materia de adopción tecnológica.

Para Jorge Iglesias, CEO de Topaz, el futuro de las Finanzas Abiertas radica en la centralidad del cliente y la personalización de la relación con las instituciones financieras. “El consentimiento del open banking es una declaración clara de las expectativas del cliente. Es fundamental responder de forma transparente y eficiente”, enfatiza Iglesias.

La IA como Aliado Estratégico

El CEO de Topaz subrayó que el avance hacia el Open Finance representa una oportunidad única para el país. “La experiencia de Brasil demuestra que el open finance no es solo una tendencia tecnológica, sino una transformación profunda del sistema financiero. Panamá tiene el talento, la infraestructura y la visión para convertirse en un referente regional en innovación y competitividad», señaló. Iglesias puntualizó que Topaz busca ser un aliado estratégico para que bancos, fintechs y consumidores panameños aprovechen el potencial de este modelo.

Topaz considera que Panamá posee una base robusta para integrar bancos, fintechs y consumidores en un ecosistema de Finanzas Abiertas. En este proceso de integración, la Inteligencia Artificial (IA) desempeña un rol crucial, al mejorar la seguridad, anticipar necesidades de los clientes y facilitar la oferta de servicios altamente personalizados a gran escala. La implementación exitosa de este sistema en Panamá podría significar un salto en la inclusión financiera, la competitividad y la modernización del sector, destacando la importancia de un marco regulatorio claro, una infraestructura tecnológica interoperable y una cultura digital basada en la confianza.