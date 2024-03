Foro de alto nivel: Arranca mañana Reuniones Anuales del BID 2024

(5/Mar/2024 – web) Panamá.- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BID Invest se preparan para eventos trascendentales que marcarán un hito en la historia. A partir de mañana, 6 de marzo, líderes financieros y expertos de los 48 países miembros del BID se reunirán en República Dominicana para participar en las Reuniones Anuales de 2024.

Durante los días del 6 al 10 de marzo, las Asambleas de Gobernadores del BID considerarán cambios transformadores para la institución y definirán el futuro del trabajo de desarrollo en América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, se llevarán a cabo conversaciones de alto nivel sobre las prioridades urgentes y oportunidades clave de la región.

Entre los eventos más destacados se encuentran las declaraciones del presidente del BID, Ilan Goldfajn, y la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, el miércoles 6 de marzo a las 12:30 p. m. ET. Además, habrá seminarios con expertos en diversas áreas, como educación, energía, desigualdad, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, financiamiento climático y movilización del sector privado, los días 6 y 7 de marzo. La sesión inaugural de las Asambleas de Gobernadores, con la participación del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el presidente del BID, Ilan Goldfajn, se llevará a cabo el sábado 9 de marzo a las 10:00 a. m. ET, mientras que la sesión de clausura está programada para el domingo 10 de marzo a las 4:00 p. m. ET.

Únete a la conversación en las redes sociales utilizando el hashtag #AsambleaAnualBID.