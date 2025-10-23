Fundación Citi otorga $500,000 para impulsar la empleabilidad juvenil en Panamá, República Dominicana y Costa Rica

Nueva alianza en Panamá: Fundación Citi y The Trust For The Americas por la empleabilidad juvenil

• Citi y su Fundación refuerzan su compromiso con la juventud al financiar un programa regional que dotará a jóvenes panameños de bajos ingresos de herramientas en inteligencia artificial, combatiendo el desempleo y fortaleciendo la empleabilidad juvenil de cara al 2030.

(23/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Fundación Citi anunció hoy la selección de 50 organizaciones comunitarias a nivel mundial, entre ellas The Trust for the Americas, para recibir un apoyo financiero de $500,000 como parte del Global Innovation Challenge 2025. Este respaldo tiene como objetivo esencial impulsar soluciones innovadoras de empleo para jóvenes de bajos ingresos, reforzando el compromiso histórico de Citi y la Fundación Citi con el futuro económico de la juventud.

En Panamá, la organización no gubernamental The Trust for the Americas fue escogida como beneficiaria. Su programa trabajará localmente para proporcionar a jóvenes de bajos ingresos (de 15 a 24 años) las habilidades modernas que exige el mercado, incluyendo conocimientos fundamentales en inteligencia artificial y competencias blandas. La iniciativa regional se ejecutará en Panamá, República Dominicana y Costa Rica, y facilitará el acceso de los participantes a empleos formales, pasantías remuneradas o al inicio de sus propios emprendimientos.

Compromiso con el Futuro Económico de la Región

Malcolm Muñoz, Gerente General de Citi Panamá, resaltó la importancia del programa para el país y la juventud. “En Citi, estamos profundamente comprometidos con el progreso de Panamá y el futuro de su juventud. El Desafío Global de Innovación de la Fundación Citi es una muestra de este compromiso, y nos enorgullece apoyar a The Trust for the Americas. Su programa no solo les brindará las herramientas para tener éxito en la economía moderna, sino que también fortalecerá el tejido económico y social de nuestras comunidades. Estamos convencidos de que esta alianza generará un impacto positivo y sostenible en el tiempo”, comentó Muñoz.

El financiamiento total de $25 millones otorgado por la Fundación Citi permitirá que estas organizaciones, seleccionadas mediante un competitivo proceso de solicitud, implementen y amplíen soluciones de empleabilidad juvenil para jóvenes de bajos ingresos. Los programas se implementarán durante un período de dos años.

Desafío del Desempleo y la Brecha de Habilidades

A pesar de algunos avances recientes, el desempleo juvenil persiste como un problema generalizado. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 65 millones de jóvenes en el mundo están desempleados, una situación que incrementa la pobreza y limita el crecimiento económico global. En Panamá, de acuerdo con datos recientes del INEC, los jóvenes entre 15 y 29 años representaban el 49.2% del total de desempleados, lo que subraya un desafío crítico para el progreso del país.

Habilidades para la Economía Moderna

La brecha entre las habilidades que los jóvenes poseen y las que demanda el mercado laboral es una preocupación central. Según el Foro Económico Mundial, el 63% de los empleadores identifica este desajuste como una barrera significativa. Se prevé que el 39% de las habilidades actuales quedarán obsoletas en los próximos cinco años, un cambio acelerado por la transformación digital.

Las proyecciones indican que el 60% de los empleadores anticipa ampliar el acceso digital y transformar sus negocios para 2030, lo que impulsará una alta demanda de nuevas competencias en áreas como la inteligencia artificial (IA).

Expertos debatirán en Panamá sobre la tributación internacional de criptoactivos y economía digital, https://www.panama24horas.com.pa/finanzas/expertos-debatiran-en-panama-sobre-la-tributacion-internacional-de-criptoactivos-y-economia-digital/

Los fondos de la Fundación Citi apoyarán una variedad de programas enfocados en cerrar esta brecha, incluyendo el desarrollo de habilidades digitales avanzadas, formación técnica y vocacional, aprendizaje basado en el trabajo, orientación profesional, y recursos para emprendedores y mentorías. Estas soluciones buscan ayudar a los jóvenes a adaptarse a las economías en rápida evolución.

Edward Skyler, Director de Servicios Empresariales y Asuntos Públicos de Citi, señaló que “mientras los jóvenes continúan enfrentando importantes barreras para acceder al empleo, empoderar a esta nueva generación con habilidades relevantes y oportunidades significativas es fundamental”. Las organizaciones beneficiarias también tendrán acceso a una comunidad y red global de aprendizaje que promoverá el intercambio de experiencias y la adopción de mejores prácticas.