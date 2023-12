Gisela Sánchez Maroto, se juramenta como la décimo sexta Presidente Ejecutiva del BCIE

La costarricense Gisela Sánchez Maroto asume el cargo de la décimo sexta Presidente Ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en una ceremonia histórica en el Teatro Nacional de Costa Rica

(5/Dic/2023 – web) San José, Costa Rica.- En una solemne ceremonia efectuada en el Teatro Nacional de Costa Rica, en la que participó el Presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chaves, la costarricense Gisela Sánchez Maroto fue juramentada como la décimo sexta Presidente Ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

A la ceremonia de toma de posesión asistieron distinguidos invitados como ministros, magistrados, diputados, embajadores, y directores del Banco, quienes presenciaron el histórico nombramiento de la primera mujer en ocupar este cargo en la multilateral de desarrollo más relevante para Centroamérica.

“Además de felicitar a doña Gisela por este gran logro conseguido en el principal Banco que apoya financieramente a la región gracias a su capacidad y esfuerzo, también quiero reconocer el hito que marca en su historia al ser la primera mujer en presidirlo, algo que nos debe de enorgullecer a todos y que quiero agradecer profundamente a los países miembros del Banco y Directores aquí presentes por darle su voto de confianza”, resaltó el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.

Según indicó Gisela Sánchez Maroto, la eficiencia y optimización de los recursos administrados y canalizados por el BCIE serán prioridad durante los próximos cinco años para garantizar una asignación efectiva de recursos que permita beneficiar a las poblaciones más vulnerables de la región.

“Agradezco la confianza depositada por los países miembros del BCIE para designarme en este cargo en el que me enfocaré no solo en maximizar los resultados financieros del Banco, si no también en que se convierta en un catalizador de valor para los centroamericanos y, sobretodo, para quienes más lo necesitan, de manera sostenible con el medio ambiente”, resaltó la nueva Presidente Ejecutiva quien es ingeniera industrial y MBA con énfasis en Finanzas y Estrategia.

En la ceremonia, estudiantes del Instituto Nacional de la Música becados por la Fundación de Apoyo Social (FAS) del BCIE, ofrecieron un acto cultural que deleitó al distinguido público presente, y niños de la Escuela Rafael Vargas Quirós, beneficiada con su reconstrucción como una medida de compensación social como parte del desarrollo de la megaobra vial Circunvalación Norte, recibieron a los invitados.

El BCIE, bajo la dirección visionaria de la Sra. Sánchez, reafirma su compromiso como catalizador de desarrollo y progreso en la región promoviendo el progreso social e inclusivo de la región.

Fuente/Foto: BCIE