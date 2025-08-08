Global Bank impulsa finanzas sostenibles con modelo bancario estratégico y responsable

Finanzas sostenibles: Global Bank comparte su experiencia en gestión de riesgos climáticos

La entidad presentó su modelo de gestión de riesgos climáticos como parte de su enfoque ASG, alineado con las finanzas sostenibles.

El banco promueve buenas prácticas financieras para enfrentar los retos de la nueva economía, integrando sostenibilidad e innovación.

(8/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Global Bank reafirmó su compromiso con las finanzas sostenibles al participar como facilitador en la segunda sesión del circuito de capacitación “Finanzas Estratégicas y Sostenibles: El CFO ante los retos de la Nueva Economía”, organizado por Sumarse en alianza con Latinex. El encuentro reunió a profesionales de diversas empresas para dialogar sobre el papel de las finanzas en la construcción de una economía más resiliente y responsable.

En representación del banco, Augusto Arosemena, Vicepresidente Senior de Legal y Cumplimiento, presentó la experiencia institucional en la gestión de riesgos climáticos y financieros desde la operación empresarial. Durante su intervención, explicó cómo Global Bank ha integrado la gestión de riesgos climáticos dentro de su enfoque ASG (ambiental, social y de gobernanza), incorporándolo en sus decisiones financieras y en su planificación estratégica a largo plazo.

Este enfoque ha permitido a la entidad identificar oportunidades que fortalecen tanto su modelo de negocio como el desarrollo sostenible del país. La participación en este tipo de espacios refuerza el compromiso de Global Bank con una banca responsable, que promueve buenas prácticas y contribuye activamente a un ecosistema financiero más preparado para los desafíos de la nueva economía.

Con esta iniciativa, Global Bank continúa avanzando en su propósito de ser “la banca que todos queremos”, integrando sostenibilidad, innovación y estrategia en cada una de sus acciones.