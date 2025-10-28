La importancia de tener un buen historial de pago y cómo impacta en el acceso a bienes y servicios

Historial de pago sólido: La clave para la inclusión financiera y la adquisición de créditos de consumo

• Joaquin Davalos de PayJoy Panamá afirma que lo prioritario para construir un buen historial de pago es la constancia y puntualidad en el cumplimiento de compromisos, sin importar el monto.

(27/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El historial de pago es la principal carta de presentación de una persona ante el sistema financiero. Este registro, que incluye la puntualidad, la antigüedad y el manejo de las obligaciones, es la base que utilizan las entidades financieras y comerciales para evaluar la confianza de un usuario antes de aprobar un crédito, un arriendo o habilitar el acceso a servicios.

Un historial de pago sólido permite a los ciudadanos acceder más fácilmente a mejores servicios financieros, especialmente a créditos de consumo y préstamos que permiten financiar la adquisición de bienes y servicios cruciales como viviendas, transportes, electrodomésticos y programas educativos.

«Construir un buen historial de pago no requiere grandes préstamos ni productos complejos. Lo que realmente marca la diferencia es comenzar con un compromiso pequeño, como la financiación de un celular, y demostrar que se puede cumplir con lo pactado. Esa constancia es la que genera confianza y abre la puerta a oportunidades más grandes dentro del sistema financiero”, señala Joaquin Davalos, country manager de PayJoy para Panamá.

Consejos Clave para un Historial Financiero Saludable

La clave de un buen historial de pago reside en la responsabilidad y la puntualidad, pues la constancia tiene más peso que el valor total de la deuda. Davalos y PayJoy ofrecen consejos prácticos para construir y mantener un perfil financiero positivo:

• Comenzar con bajo monto: Una forma efectiva de empezar es con la financiación de un celular o una tarjeta de crédito básica, permitiendo al usuario generar sus primeros registros financieros positivos.

• Cumplir a tiempo: Para quienes ya tienen historial, mantenerlo en buen estado requiere cumplir con los pagos en las fechas acordadas. La puntualidad es la base.

• Endeudamiento Consciente: Es fundamental mantener un nivel de endeudamiento saludable, evitando asumir varias obligaciones al mismo tiempo y usando el crédito solo para cubrir necesidades reales.

• Monitoreo Periódico: Consultar el historial de pago con regularidad permite detectar errores o inconsistencias que podrían afectar el perfil de crédito sin que la persona lo note.

Davalos concluyó que “Tener un buen historial no es cuestión de suerte ni de grandes ingresos. Es algo que se construye con hábitos simples, constancia y decisiones bien pensadas. Cada pago cuenta, y cada paso que demos en el sistema financiero puede acercarnos a nuevas oportunidades”.