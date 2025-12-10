Inversión histórica de IFC y Davivienda por USD 150 millones para la inclusión financiera en Centroamérica

IFC se convierte en accionista de Davivienda para impulsar pymes y sostenibilidad en Centroamérica

• La inversión acompaña la integración de las operaciones de Davivienda con Scotiabank en Panamá y Costa Rica, permitiendo a la alianza IFC y Davivienda movilizar mayores recursos hacia segmentos tradicionalmente desatendidos.

(10/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad perteneciente al Grupo Banco Mundial, ha concretado una inversión de capital histórica de USD 150 millones en Holding Davivienda Internacional S.A., la filial del Banco Davivienda con presencia en Centroamérica. Esta significativa operación tiene como propósito ampliar el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas (pymes), promover la generación de empleo y respaldar iniciativas de sostenibilidad y resiliencia climática en la región.

Inversión Estratégica con Impacto Regional

Como parte de esta operación de equity con alcance regional, la IFC suscribió acciones ordinarias emitidas por Holding Davivienda Internacional S.A. La inversión fortalece la presencia regional de Davivienda y se produce en el marco del proceso de integración de sus operaciones con Scotiabank en Panamá y Costa Rica. Esta alianza estratégica permitirá movilizar un mayor volumen de recursos hacia segmentos tradicionalmente desatendidos en Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador.

Javier Suárez, CEO de Banco Davivienda y Davivienda Group, destacó el propósito de la alianza: «Nuestra relación con IFC ha estado enmarcada por un propósito común de crear oportunidades e impacto positivo en los países en que operamos. Con su llegada, esta vez como accionista de nuestras operaciones en Centroamérica, continuaremos ampliando el acceso al financiamiento, impulsando el desarrollo empresarial y acompañando la transición hacia una economía más sostenible en la región».

Por su parte, Vittorio Di Bello, director regional del Grupo de Instituciones Financieras para América Latina y Europa de IFC, enfatizó la magnitud y el alcance transformador de la operación. «Estamos orgullosos de reafirmar nuestra larga alianza con Davivienda a través de una inversión verdaderamente transformadora, tanto por su magnitud como por la adquisición accionaria y su alcance regional. Esta operación generará impacto en múltiples dimensiones: promoverá la inclusión financiera, fomentará la creación de empleo y fortalecerá la sostenibilidad en Panamá, Costa Rica, El Salvador y Honduras«, afirmó Di Bello.

Reducción de la Brecha Financiera y Resiliencia Climática

La IFC y Davivienda buscan mitigar los desafíos que limitan el crecimiento de las pymes centroamericanas. Actualmente, el potencial de crecimiento de estas empresas se ve obstaculizado por la falta de historial crediticio, la informalidad y las barreras de acceso al financiamiento, lo que genera una brecha financiera que equivale al 28% del PIB regional.

Además, la inversión aborda la vulnerabilidad de Centroamérica ante los desastres naturales como sequías, inundaciones y huracanes, apoyando la transición hacia una economía más sostenible y la resiliencia climática.

La colaboración entre IFC y Davivienda data de 1973 e incluye diversos compromisos de servicios de asesoramiento e inversiones previas, enfocadas en respaldar el crecimiento de las carteras de pymes y de viviendas del banco.