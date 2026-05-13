Racing Block Davivienda Mastercard ofrecerá experiencias exclusivas en eventos automovilísticos

Banco Davivienda y Mastercard presentan un lounge exclusivo en el Autódromo Panamá para elevar la experiencia de los fanáticos del deporte motor con beneficios y comodidades de alto nivel.
Inauguran el Racing Block Davivienda Mastercard en el Autódromo Panamá
• A través de una alianza estratégica, se habilita el Racing Block Davivienda Mastercard, un espacio que ofrece descuentos en entradas y acceso privilegiado a las competencias nacionales.
(13/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Banco Davivienda y Mastercard anunciaron la apertura oficial del Racing Block Davivienda Mastercard, un lounge exclusivo diseñado para transformar la experiencia de los asistentes al Autódromo Panamá. Este espacio diferenciado estará disponible para el público a partir del próximo 6 de junio, coincidiendo con la celebración de los 500 km Panamá, evento que albergará la segunda fecha del GT Challenge y la Copa Davivienda TCR Panamá.
Alianzas para el fortalecimiento del deporte motor
La iniciativa busca integrar beneficios exclusivos con infraestructuras de vanguardia para los seguidores del automovilismo. Liz Navarro, gerente general del Autódromo Panamá, destacó que el fortalecimiento de estas alianzas estratégicas es fundamental para elevar la experiencia de los fanáticos y contribuir al crecimiento de este deporte en el país. Navarro señaló que la apertura del Racing Block Davivienda Mastercard alinea al escenario local con los niveles de exigencia de los grandes circuitos internacionales.
Por su parte, Joanna Crooks, presidenta ejecutiva de Banco Davivienda Panamá, enfatizó que la entidad busca trascender los servicios financieros tradicionales para construir relaciones de largo plazo. Crooks subrayó la importancia de acompañar a los clientes en sus áreas de interés mediante la especialización y la generación de valor en cada interacción.
Beneficios y amenidades exclusivas para clientes
Como parte de los incentivos, los clientes de Banco Davivienda Panamá que realicen sus pagos con tarjetas de crédito o débito Mastercard obtendrán un 25% de descuento en la adquisición de entradas para este lounge durante todos los eventos programados en el calendario anual del autódromo. El Racing Block Davivienda Mastercard está ubicado estratégicamente dentro del FANZONE, con visibilidad hacia la curva 6 y amplios sectores de la pista.
El espacio consiste en un lounge cerrado con climatización, servicio de catering y open bar. Además, los usuarios del servicio tendrán acceso a áreas especiales como el PIT PARTY, zonas de exhibición y la posibilidad de ingresar a los PITS en horarios establecidos para cada competencia.
Conexión con las pasiones del consumidor
Rodolfo Zavaleta, director regional de cuentas en Mastercard, explicó que la misión de la empresa es conectar a las personas con sus pasiones. En colaboración con Banco Davivienda, se han diseñado estas experiencias para que los aficionados vivan el automovilismo con mayor proximidad y beneficios invaluables. El acceso al Racing Block Davivienda Mastercard estará habilitado por las puertas C o D del recinto, de acuerdo con el área de estacionamiento asignada a los asistentes.
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