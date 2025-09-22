Oficinas familiares de América Latina muestran optimismo, según informe de Citi

Citi revela en su informe que las oficinas familiares de la región apuestan por el capital privado

• Las oficinas familiares de la región asignan el 24% de sus carteras a capital privado, la asignación más alta a nivel mundial, a pesar de la volatilidad del mercado.

(22/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Citi Wealth ha publicado su Global Family Office Report 2025, un estudio que revela las estrategias y perspectivas de algunos de los inversionistas más sofisticados del mundo. El informe, compilado por el Global Family Office Group de Citi Wealth, destaca que las oficinas familiares de América Latina muestran una combinación única de tradición e innovación, con un notable optimismo por el futuro.

Optimismo y asignación de activos en la región

El informe, que se basó en una encuesta a 346 representantes de oficinas familiares de 45 países, subraya la determinación y la perspectiva optimista de estos inversionistas. Un dato clave es que las oficinas familiares latinoamericanas asignan el 24 % de sus carteras a capital privado, la proporción más alta a nivel mundial. Esta tendencia indica un elevado apetito por el riesgo y el crecimiento.

A pesar de la volatilidad en el mercado global, una proporción significativa de estas oficinas (92 %) espera rendimientos de cartera superiores al 5 % para el año. Las oficinas familiares de América Latina, junto con las de Norteamérica, son las que tienen la perspectiva más alcista.

Preocupaciones y profesionalización

El informe de Citi Wealth también aborda las preocupaciones geopolíticas, donde el 60 % de las oficinas familiares globales citó los conflictos comerciales como su principal inquietud. Sin embargo, las oficinas latinoamericanas se distinguen por priorizar otros temas, como asegurar una visión compartida para el futuro (70 %) y fortalecer el gobierno corporativo familiar (35 %). Este enfoque demuestra una visión a largo plazo para preservar y aumentar el patrimonio para las futuras generaciones, como destacó Antonio Gonzales, Head de Citi Private Bank para América Latina.

El estudio también revela que las oficinas familiares latinoamericanas muestran los mayores niveles de profesionalización, con un 95 % realizando revisiones periódicas y un 86 % estableciendo comités de inversión. Además, el 74 % de ellas reporta una alta actividad con asesores de inversión externos, superando a Norteamérica.

En cuanto a la tecnología, el informe indica que el interés por la inteligencia artificial (IA) se ha duplicado, particularmente para la automatización de tareas operativas y el análisis de inversión. En América Latina, el 32 % de las oficinas manifestó un alto interés en utilizar la IA para el análisis de inversiones y pronósticos.