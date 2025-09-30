APC Experian reporta aumento en consultas: panameños buscan conocer su Historial de Crédito

Panamá celebra el Día de la Educación Financiera con mayor interés en el Historial de Crédito

(30/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- APC Experian, en el marco de la conmemoración del Día de la Educación Financiera, que se celebra cada 1 de octubre en el país, ha resaltado el creciente interés de la población por empoderarse financieramente, poniendo especial énfasis en el conocimiento de la información reportada en su Historial de Crédito.

Según las cifras más recientes de la empresa, la conciencia sobre la importancia de la información financiera personal ha ido en aumento. Más de 4,500 personas acuden mensualmente a los Centros de Atención al Cliente de APC Experian, situados en Panamá, Herrera, Chiriquí y Coclé, para solicitar la consulta gratuita de su informe crediticio. Solo durante agosto de 2025, se registraron 4,968 atenciones presenciales.

La Adopción Digital para el Control Crediticio

Este marcado interés se traduce también en la preferencia por el uso de canales digitales para el monitoreo financiero. La aplicación móvil de APC Experian, diseñada para que los usuarios puedan dar seguimiento a su información sin restricciones de horario o ubicación, alcanzó los 32,405 usuarios activos hasta agosto de 2025, superando los 100,000 usuarios totales registrados.

El Historial de Crédito se posiciona como un instrumento crucial para evaluar la salud financiera, facilitar el acceso a condiciones de financiamiento más favorables y como mecanismo preventivo contra posibles fraudes. La educación financiera es la base para la toma de decisiones informadas, la planificación futura y la prevención del sobreendeudamiento.

Ventajas de la Tecnología en las Finanzas Personales

Las herramientas digitales están transformando la manera en que los panameños administran sus finanzas. Entre las principales ventajas que ofrecen se destacan:

• Facilidad de Uso: Las interfaces intuitivas simplifican el registro y monitoreo de ahorros y gastos.

• Acceso Inmediato: Las aplicaciones móviles permiten el control financiero desde cualquier lugar y momento.

• Presupuesto y Seguimiento: Facilitan el establecimiento de presupuestos y el registro diario de gastos para identificar áreas de optimización.

• Visualización de Datos: Proporcionan análisis y gráficos que ofrecen una comprensión clara del comportamiento financiero del usuario.

• Asesoría Educativa: Algunas plataformas complementan el servicio con recursos y consejos para mejorar la salud financiera.

Consciente de su rol educativo, APC Experian mantiene su compromiso a través de sus charlas gratuitas de Educación Financiera, bajo el nombre «Finanzas Bajo Control», con las que capacita anualmente a más de 10,000 personas. En estas sesiones, se enfatiza la importancia de hábitos saludables como el ahorro y el correcto uso del presupuesto, además de promover activamente el uso de su aplicación móvil para consumidores.

Esta aplicación no solo permite a los usuarios consultar su puntaje de crédito, el saldo y estado de sus servicios y créditos, sino que también ofrece alertas sobre cualquier modificación en su Historial de Crédito, empoderando al consumidor con visibilidad y control sobre su comportamiento crediticio. La herramienta está disponible para descarga en Google Play Store, Apple Store y Huawei.