Latino Wall Street anuncia la histórica Hispanic Prosperity Gala 2026 en Mar-a-Lago

Hispanic Prosperity Gala 2026: Un homenaje al impacto económico latino en EE.UU.

• Con una exclusiva lista de invitados que incluye a figuras como Vivek Ramaswamy y Rudy Giuliani, el evento celebrará el liderazgo latino en el emblemático Club Mar-a-Lago.

(07/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Palm Beach, Estados Unidos.- La plataforma de educación financiera Latino Wall Street y el Comité de la Hispanic Prosperity Gala 2026 han anunciado la realización de un encuentro histórico que tendrá lugar por primera vez el próximo 10 de febrero en el Club Mar-a-Lago, ubicado en Palm Beach, Florida. Esta gala de etiqueta tiene como propósito rendir homenaje a 250 años de prosperidad en Estados Unidos, subrayando el papel fundamental que desempeña la comunidad latina en el desarrollo económico, cultural y cívico de la nación.

Una convocatoria de alto nivel internacional

El evento congregará a una distinguida nómina de líderes gubernamentales, diplomáticos, filántropos y figuras influyentes de diversas industrias. Entre los asistentes confirmados destacan Vivek Ramaswamy, los magnates Grant y Elena Cardone, el exjugador de béisbol Sammy Sosa, y los asesores políticos Roger Stone y Alex Bruesewitz. Asimismo, se contará con la presencia del exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani; el cofundador de Tether, Brock Pierce; el campeón de la UFC, Jorge Masvidal; y Eduardo Bolsonaro, entre otras personalidades del ámbito periodístico y artístico como Myrka Dellanos y Scott Storch.

La gala se inspira en iniciativas que buscan expandir las oportunidades educativas y financieras para los hispanos, incentivando el emprendimiento y una participación cívica activa. En el contexto de las próximas elecciones legislativas de 2026, el evento adquiere una relevancia estratégica al consolidar al sector latino como uno de los motores de mayor impacto en la vida social y económica del país.

Liderazgo y proyección de Latino Wall Street

Gabriela Berrospi, fundadora de Latino Wall Street y organizadora del evento junto a su esposo Tony Delgado, resaltó que esta gala es una oportunidad para reafirmar la presencia de los latinos en los espacios más influyentes de los Estados Unidos. Berrospi destacó que el aporte de esta comunidad es clave en múltiples industrias y que el encuentro en un lugar tan emblemático como Mar-a-Lago permitirá fortalecer alianzas entre Estados Unidos, Puerto Rico y América Latina.

Latino Wall Street es reconocida como la única plataforma hispana con un programa transmitido directamente desde el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York. Actualmente, cuenta con una comunidad de más de 150,000 personas a quienes provee de herramientas para el crecimiento económico y acceso a oportunidades de alto nivel. La organización ha liderado previamente eventos de gran calado, como la CPAC Latino, y ha contado con la participación de figuras de la talla de Don Francisco y Robert F. Kennedy Jr., consolidando su posición como un puente esencial entre la comunidad latina y los círculos de liderazgo nacional.

