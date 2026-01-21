Encuesta de Mastercard destaca la preocupación por deepfakes en transacciones digitales

Mastercard revela que el fraude es el mayor temor para el 53% de los panameños

• Según datos de Mastercard, el 40% de los consumidores en el país muestra alarma ante nuevas amenazas como la clonación de voz y los deepfakes en el entorno financiero.

(20/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- A medida que el uso de pagos electrónicos se expande en el país, una encuesta de Mastercard revela una paradoja en la región: la creciente destreza digital de los usuarios convive con un temor persistente hacia el cibercrimen. Según el estudio, el 53% de los panameños identifica el fraude como su mayor preocupación al momento de realizar transacciones digitales, situándolo como la principal barrera emocional en la economía moderna.

Evolución de las amenazas y métodos comunes

El informe detalla que las modalidades de estafa más frecuentes en Panamá incluyen llamadas telefónicas (38%), fraudes en plataformas de redes sociales (29%) y tácticas de phishing (28%). No obstante, Mastercard advierte que existe una preocupación emergente por métodos de alta tecnología; el 40% de los encuestados teme a los deepfakes y la clonación de voz, herramientas impulsadas por inteligencia artificial que transforman la percepción de seguridad.

Soledad Rovira, Country Manager para Panamá y Belice en Mastercard, señaló que la transformación digital presenta una realidad dual. «Las personas confían en la tecnología y son cada vez más expertas, pero reconocen que las estafas se vuelven más sofisticadas», afirmó, destacando la oportunidad de cerrar brechas de confianza mediante soluciones que anticipen estas amenazas.

Adopción de pagos y brechas de seguridad

En cuanto al comportamiento comercial entre septiembre y noviembre de 2025, el uso de tarjetas de débito alcanzó el 78%, mientras que las de crédito registraron un 54%. Paralelamente, las transferencias en tiempo real y las billeteras digitales ganan terreno, especialmente entre el público joven. A pesar de que el 90% de los panameños se siente capaz de protegerse, Mastercard identifica una brecha de género en la educación en seguridad, con una mayor demanda de alertas y políticas claras de reembolso por parte de las mujeres.

Inversión tecnológica y confianza institucional

Para mitigar estos riesgos, Mastercard ha invertido 11,000 millones de dólares en ciberseguridad durante el último lustro, integrando analítica avanzada y el sistema Mastercard Threat Intelligence para detectar ataques antes de que ocurran. Los resultados del estudio son claros respecto a la confianza: el 95% de los usuarios confía en los bancos y el 86% en redes de pago para resguardar sus activos. Ana Lucía Magliano, Vicepresidenta Ejecutiva de Servicios de la compañía, concluyó que la economía digital seguirá acelerándose siempre que la seguridad y la innovación sean inseparables.

