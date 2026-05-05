Mercado del oro se estabiliza mientras persisten riesgos geopolíticos en Oriente Medio

Mercado del oro se estabiliza mientras persisten riesgos geopolíticos en Oriente Medio
Mercado del oro se estabiliza mientras persisten riesgos geopolíticos en Oriente MedioInfinox

El precio del petróleo y las tensiones regionales condicionan el mercado del oro • La política monetaria de la Reserva Federal y el panorama inflacionario en Europa continúan ejerciendo presión sobre los activos sin rendimiento como el oro. (05/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El mercado del oro registró una recuperación moderada durante

El precio del petróleo y las tensiones regionales condicionan el mercado del oro

• La política monetaria de la Reserva Federal y el panorama inflacionario en Europa continúan ejerciendo presión sobre los activos sin rendimiento como el oro.

(05/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El mercado del oro registró una recuperación moderada durante la jornada, logrando estabilizarse tras las pérdidas reportadas previamente. Este comportamiento ocurre en un contexto donde los precios del petróleo y las rentabilidades de los bonos han mostrado un retroceso, impulsado por una disminución momentánea de las tensiones en Oriente Medio que alivió la presión sobre los mercados energéticos.

Thadeu Dos Santos, director regional de Infinox para LATAM, explica en tercera persona que el metal precioso podría ganar terreno adicional si se mantiene una reducción sostenida de los conflictos regionales, lo que a su vez disminuiría los temores inflacionarios globales. Sin embargo, el analista advierte que persiste la cautela entre los inversores tras los recientes incidentes geopolíticos.

Impacto de la política monetaria y la inflación

El análisis destaca que cualquier nueva escalada de tensión en la región podría disparar nuevamente el costo del crudo, reforzando las presiones inflacionarias. Este escenario es determinante para las expectativas de la banca central internacional:

• Reserva Federal (Fed): Se estima que mantendrá las tasas de interés sin variaciones durante el presente año.
• BCE y Banco de Inglaterra: Existe la posibilidad de que estas instituciones avancen con incrementos en sus tasas de interés.

Este entorno de tipos elevados tiende a sostener las rentabilidades de otros activos, lo que ejerce una presión competitiva negativa sobre activos que no generan rendimientos directos, como es el caso del metal dorado.

Perspectivas del sector

A pesar de la estabilidad actual, el mercado del oro permanece condicionado por la volatilidad externa. Según Dos Santos, la interrelación entre la política monetaria y los riesgos geopolíticos seguirá siendo el factor clave para definir la tendencia de los precios en el corto y mediano plazo. La capacidad del oro para recuperar niveles previos dependerá directamente de la evolución de la seguridad en Oriente Medio y su impacto en las expectativas de inflación global.

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